JPMorgan, Citi y Wells Fargo reportan ganancias mayores a las esperadas

Actualidad internacional

Bancos abren la temporada de resultados del tercer trimestre con buenas noticias para Wall Street.

Wall Street dio el puntapié inicial hoy a la entrega de resultados para el tercer trimestre, con tres de los grandes bancos de Estados Unidos superando las expectativas de los analistas.

JPMorgan Chase, el mayor del país, reportó ganancias de US$ 8.400 millones entre julio y septiembre, un salto de 24% en comparación con el mismo período del año anterior y muy por encima de los US$ 7.700 millones previstos por analistas de Bloomberg.

El director ejecutivo de la entidad, Jamie Dimon, dijo en un comunicado que "la economía de EEUU y el mundo siguen mostrando fuerza, a pesar de las crecientes incertidumbres económicas y geopolíticas, que en algún momento en el futuro podrían tener efectos negativos sobre la economía".

Por su parte, Wells Fargo reportó ganancias de US$ 6 mil millones, levemente por sobre las expectativas de US$ 5.700 millones. No obstante, decepcionaron las utilidades por acción, que se ubicaron en US$ 1,13 por título, bajo las proyecciones de US$ 1,20.

El CEO de la entidad, Tim Sloan -quien asumió el liderazgo de la firma hace dos años, en medio de un escándalo de apertura de cuentas fantasma- defendió que "retornamos un récord de US$ 8.900 millones a accionistas a través de recompra neta de acciones y dividendos en el tercer trimestre", y agregó que confianza en que los "esfuerzos por transformar Wells Fargo nos posicionan para un éxito de largo plazo".

En tanto, Citigroup, el tercer mayor banco estadounidense, generó ganancias de US$4.600 millones en el tercer trimestre, superando cómodamente las proyecciones de analistas, de US$ 4.100 millones.

El director ejecutivo Michael Corbat señaló que la entidad va "a paso firme" a cumplir sus metas financieras para 2018. "Nuestros resultados este trimestre mostraron un crecimiento anual sólido de las ganancias en muchos de nuestros negocios", sentenció.