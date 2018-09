JPMorgan y BlackRock advierten por ola de contagio en mercados emergentes

Actualidad internacional

Los inversionistas están vendiendo participaciones en mercados relativamente seguros para cubrir las pérdidas que están sufriendo en activos más vulnerables.

Primero vino la liquidación argentina. Entonces Turquía. Y en poco tiempo, los activos de Sudáfrica a Brasil e Indonesia fueron golpeados en una estampida de ventas en los mercados emergentes.

Es un fenómeno que tiene un grupo de inversionistas y estrategas de JPMorgan Chase a BlackRock buscando una sola palabra: contagio.

El argumento es el siguiente: si bien la clase de activos puede ofrecer valor a largo plazo, los inversionistas venderán participaciones relativamente seguras para cubrir pérdidas en mercados más vulnerables o, lo que es peor, tratarán a todos los mercados emergentes de la misma manera y venderán indiscriminadamente. Una mentalidad de rebaño se ha impuesto, lo que significa que no importa cuáles sean los riesgos individuales en algunos países, los inversionistas que decidan comprar corren el riesgo de ser pisoteados.

"Estamos teniendo una crisis de confianza en los mercados emergentes con cierto nivel de contagio presente", dijo Pablo Goldberg, un administrador de dinero en BlackRocken Nueva York. "Con los movimientos de divisas a corto plazo, es difícil saltar".

Las monedas de las naciones en desarrollo han caído a sus niveles más bajos desde mayo de 2017, con el peso argentino, la lira turca y la rupia india entre los que se hunden a mínimos sin precedentes en los últimos días, reforzando la opinión de que estos no son solo episodios idiosincrásicos. La tensión comercial global, un dólar fortalecido y la perspectiva de más aumentos en las tasas de interés llevaron los flujos de cartera a los mercados emergentes a disminuir a US$ 2.200 millones el mes pasado desde US$ 13.700 millones en julio, según el Instituto de Finanzas Internacionales con sede en Washington.

"Esa no es una buena historia para los mercados emergentes", dijo Anastasia Amoroso, estratega de inversión global de JPMorgan Private Bank en Nueva York, en Bloomberg TV. "Mientras las guerras comerciales estén al frente y en el centro y la Reserva Federal avance a un ritmo vertiginoso frente al resto del mundo, creo que estamos en un entorno que aboga por un dólar más fuerte".