Juez frena demanda que busca devolución de aviones de Avianca Brasil

Actualidad internacional

Un juez de quiebras brasileño accedió el martes a última hora a una solicitud de la cuarta aerolínea más grande del país, Avianca Brasil, para que suspenda las demandas que buscan recuperar al menos 14 de los aviones que opera, según un documento judicial.

Avianca Brasil se declaró en bancarrota el lunes, luego de que empresas de alquiler de aviones presentaron una demanda y obtuvieron victorias iniciales para recuperar las aeronaves.

La aerolínea debe además cerca de 500 millones de reales (US$ 129,05 millones), según una fuente familiarizada con el asunto. Al menos tres compañías de leasing demandaron a Avianca Brasil para recuperar aviones de pasajeros que representan el 30% de su flota. Los alquileres no se consideran deuda en los estados financieros de la compañía ni bajo las reglas de protección de quiebra en Brasil, por lo que no está claro por cuánto se prolongará la decisión del juez y si los propietarios apelarán.

El juez dijo que estaba suspendiendo las demandas por el impacto que podrían tener para los pasajeros. "Es innegable que si (Avianca Brasil) suspende su servicio, causará un daño evidente a una gran cantidad de pasajeros", escribió.

Avianca advirtió que 77.000 clientes podrían verse perjudicados en diciembre si las demandas de no se congelan.