“Kim Jong-un quiere y necesita mantener armamento nuclear para sentirse seguro”

La experta, quien trabajó en el Pentágono durante los gobiernos de Obama y Bush hijo, desconfía del acuerdo entre Corea del Norte y EEUU en Singapur.

“Muchos de quienes observamos a Corea del Norte tuvimos la sensación de un déjà vu”, explicó a DF la vicepresidenta de Seguridad Nacional y Política Internacional del think tank Center For American Progress, Kelly Magsamen, al dar su opinión sobre la histórica cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El encuentro produjo un compromiso de avanzar hacia la desnuclearización y mejorar las relaciones diplomáticas, pero el documento “usó un lenguaje muy similar a acuerdos previos e, incluso, es menos detallado”, sentenció.

La experta, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, agregó: “Hemos visto esto antes: promesas vagas de desnuclearización, de mejorar las relaciones.Y después es difícil asegurar el cumplimiento, especialmente en el lado norcoreano”.

- ¿Qué espera de las negociaciones que comienzan ahora?

- Lo veremos. El presidente Trump mencionó que algunas reuniones podrían ocurrir la próxima semana y eso es una buena noticia. Mi preocupación es que no creo que nuestros negociadores tengan un sentido muy claro de hacia dónde van estas negociaciones.

- ¿Por qué?

- Lo que más me molestó de la cumbre fue la desconexión persistente entre cómo vemos nosotros la desnuclearización y cómo la piensa Kim. Y el no tener esa claridad de qué es lo que los dos lados están negociando es una receta para el desastre más adelante.

- ¿Podría Kim renegar del pacto?

- Quizás el contexto es diferente y él tiene objetivos distintos a los de su padre y su abuelo. Quizás él sí puede hacer compromisos serios. Pero al final del día, Kim Jong-un quiere y necesita mantener algo de armamento nuclear para su propio sentido de seguridad. Creo que ese siempre ha sido el problema: el sentido de supervivencia del régimen.

- ¿Cómo difiere este contexto de otros intentos de negociación?

- Creo que hay una alineación estratégica interesante entre lo que quiere Trump, lo que quiere Kim o (el presidente chino) Xi Jinping, o (el surcoreano) Moon Jae-in. Todos están alineados en torno a este objetivo de diplomacia, de un resultado diplomático. Es un contexto diferente a lo que hemos visto en el pasado: en algunos casos, EEUU estaba dispuesto a negociar, pero el gobierno norcoreano era más escéptico. Esta es una dinámica interesante de líderes, que podría producir resultados.

- Tras la cumbre, ¿está el mundo más lejos de un conflicto nuclear?

-Sí, por supuesto. Tomamos pasos en la dirección correcta y se redujo la tensión en la península. Pero será el futuro de las negociaciones el que realmente determinará hacia dónde va esto.

Juego de carácter

Tras la cumbre, Trump sorprendió al mundo al anunciar que frenaría los ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Hasta ayer, ni el Pentágono ni Seúl habían confirmado que existiera una orden oficial.

Para Magsamen, el episodio da cuenta de que al mandatario“le gusta improvisar. No se puede improvisar en negociaciones nucleares”.

- Trump incluso describió los ejercicios de EEUU y Corea del Sur como “provocadores”...

- Eso es profundamente preocupante. Creo que muestra qué piensa el presidente de las alianzas. Ese comentario, tras un G7 en que insultó a nuestros aliados, deja ver una tendencia de esta presidencia de distanciarse de los socios democráticos y acercarse a dictadores.

- ¿Qué pasaría si reniega del acuerdo con Kim?

-Es difícil especular. Trump está jugando a la diplomacia, viendo si funciona, pero fácilmente podría abandonarla. Ahora bien, es importante entender que la dicotomía entre la diplomacia y la guerra es falsa: hay muchos estados diplomáticos entre ellas.

Reacciones en el mundo

Rusia

"Celebramos que se haya dado un paso tan importante", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Agregó: "Aún tenemos que saber las especificaciones".

Alemania y Francia

"La cumbre es un primer paso en la dirección correcta", sostuvo el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. Tanto él como el vocero del gobierno francés, Benjamin Griveaux, pidieron desnuclearización "verificable e irreversible".

Canadá

"Apoyamos los esfuerzos continuos del presidente (Donald Trump) sobre Corea del Norte", señaló el premier Justin Trudeau. Agregó que espera conocer "los detalles del acuerdo".

Japón

"Es un paso hacia una resolución amplia", afirmó el primer ministro Shinzo Abe.

Irán

"No sabemos con qué tipo de persona está negociando el líder norcoreano. No está claro que no pueda cancelar el acuerdo antes de volver a casa", dijo el portavoz del gobierno, Mohammad Bagher Nobakht.