La caída global del dólar podría hacer que los bancos centrales reconsideren las tasas

Actualidad internacional

Al forzar los tipos de cambio rivales, un descenso en la moneda estadounidense podría desacelerar el crecimiento económico y la inflación en otros lugares.

Un dólar más débil podría estar haciendo el trabajo de los bancos centrales globales. El dólar comienza 2018 después de su peor año desde 2003 y los analistas de Bank of New York Mellon y Credit Agricole dicen que descensos adicionales podrían significar que los bancos centrales no tengan que ajustar la política monetaria tanto como pueden estar planeando hacer ahora.

El argumento es que, al forzar los tipos de cambio rivales, un descenso en la moneda estadounidense podría desacelerar el crecimiento económico y la inflación en otros lugares, creando espacio para que las tasas de interés permanezcan más bajas de lo que serían de otra manera.

"Un dólar más débil podría tener un impacto en otros bancos centrales", dijo Mohit Kumar, jefe de estrategia en tasas de interés de Credit Agricole en Londres. "Desde una perspectiva más amplia, una moneda más fuerte es similar a un endurecimiento de la política monetaria".

En Bank of New York Mellon, el estratega de divisas sénior Neil Mellor dijo a sus clientes esta semana en un informe que "la apreciación marcada de la moneda tiene el potencial de destrozar las previsiones sobre la reactivación de la inflación, lo que apunta a la posibilidad de que se aplacen los planes preliminares sobre cambios de políticas".

Con el euro ya cerca de un máximo de tres años frente al dólar, una nueva caída en la moneda de Estados Unidos podría tener implicaciones para el camino trazado por el Banco Central Europeo para alejarse de su plan de estímulo. El presidente Mario Draghi intervino anteriormente para frenar el aumento del euro y advirtió en septiembre que la volatilidad de la moneda podría tener un impacto perjudicial en la estabilidad de los precios.

"Es difícil imaginar al BCE acelerando el ritmo de reducción de sus compras si el euro sigue subiendo", dijo Kit Juckes, estratega global de renta fija de Societe Generale. "El riesgo es que no logremos nunca velocidad de escape".

Desempeños superiores en Asia

El yuan chino tuvo el año pasado su mejor desempeño desde el año 2008, el yen registró su mayor alza frente al dólar desde 2011, el won de Corea del Sur tuvo su mayor aumento desde 2004 y la rupia de la India tuvo su mejor año desde 2010.

Las monedas más fuertes en Asia ya están "realizando un ajuste de la política monetaria con el que los responsables asiáticos de las políticas se sentirían cómodos", dijo Rob Subbaraman, jefe de economía de mercados emergentes de Nomura Holdings en Singapur.

Los aumentos deberían contener la inflación al hacer que las exportaciones sean más costosas y las importaciones, más baratas. Si los precios no mejoran, el riesgo para los bancos centrales es que sus políticas relajadas terminen creando burbujas en los mercados de activos y los dejen sin municiones para luchar en la próxima crisis.

"Si se produce una debilidad del dólar, eso implica una fortaleza de las monedas de los mercados emergentes, y significa que los bancos centrales de los mercados emergentes no necesitan ser tan agresivos a la hora de pisar el freno", dijo Dwyfor Evans, jefe de estrategia macro de Asia Pacífico de State Street Global Markets en Hong Kong.

Aun así, un dólar más débil podría ser una razón para que la Reserva Federal suba las tasas de interés más rápido de lo que ahora anticipa, lo que presionaría a los bancos centrales de Asia a responder, dijo Rajiv Biswas, economista jefe para Asia Pacífico de IHS Markit en Singapur.

"A pesar de la debilidad actual del dólar, es probable que los bancos centrales asiáticos sigan preocupados por los riesgos alcistas de la inflación y de una restricción de política monetaria más rápida de lo esperado por parte de la Reserva Federal", dijo.