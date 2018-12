La Fed prepara el último aumento de tasas del año y Trump sube la presión para que frene alzas

Actualidad internacional

Analistas aún prevén un incremento tras la reunión que concluye mañana, pero advierten que la entidad podría moderar el tono de su comunicado.

Mientras la expectativa amplia del mercado es que la Reserva Federal de Estados Unidos aplique esta semana la cuarta y última alza en la tasa de interés de los fondos federales del año, la Casa Blanca sube la presión sobre el banco central para que cambie de rumbo.

El presidente Donald Trump redobló ayer sus críticas a la normalización monetaria de la entidad, al escribir en Twitter que “es increíble que con el dólar muy fuerte y prácticamente sin inflación, el resto del mundo explotando alrededor, París ardiendo y China a la baja, la Fed esté considerando siquiera otra subida de la tasa de interés. ¡Acepten la victoria!”.

Aunque, rompiendo con una larga tradición, el mandatario ya había esgrimido cuestionamientos al banco que preside su nominado Jerome Powell, es la primera vez que pide no aumentar los tipos en una reunión específica.

A las palabras de Trump se sumó uno de sus principales asesores comerciales, Peter Navarro, quien en una entrevista con CNBC manifestó que “el único argumento que escucho para las alzas es que de alguna manera tienen que ejercer su independencia de la Casa Blanca. Es un mal argumento. La Fed debería hacer lo que siempre dice que hará, que es mirar los datos (...) La economía está creciendo sin inflación”.

Pese a las crecientes críticas, una medición de Bloomberg sobre las expectativas de analistas veía 74% de probabilidades de un incremento este miércoles, cuando concluya la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, su sigla en inglés). De aplicarse, los tipos de referencia quedarían en el rango de entre 2,25% y 2,5%.

Qué esperar

Con la economía estadounidense creciendo a un ritmo anualizado de 3,5% y el desempleo en mínimos de más de medio siglo, los analistas estiman que la Fed aún tiene espacio para retirar estímulos sin golpear a la mayor economía mundial.

No obstante, expertos advierten que el banco central podría moderar el tono sobre el futuro. El propio Powell señaló hace semanas que las tasas se acercaban al nivel “neutral” -es decir, que no aceleran ni obstaculizan el crecimiento- y ya hay voces que adelantan que la entidad no tendrá espacio para aplicar los tres incrementos que preveía para 2019. De hecho, los futuros de la Fed apuntan a apenas un movimiento más el próximo año.

Un reporte de Société Générale adelanta que el comunicado del FOMC mañana podría dejar atrás su visión de una normalización “gradual”, para hacer más hincapié en la dependencia de los datos. Otro, de Bank of America, estima que la entidad podría dar señales de que subirá los tipos sólo dos veces en 2019.

Por su parte, el estratega de BMO Capital Jon Hill dijo a Financial Times que “desde la última reunión, hemos tenido mucha volatilidad y muchos eventos en los mercados financieros (...) Las proyecciones del banco central ya están obsoletas y los mercados ya las dejaron atrás”.

Factores globales

Una desaceleración en la normalización monetaria de la Fed podría responder a la expectativa amplia de que el crecimiento de la primera economía mundial sea más lento en 2019, a medida que se desvanece el efecto de la rebaja tributaria de Trump y se nota el efecto de la guerra comercial con China.

La entidad actualizará mañana sus proyecciones para el Producto Interno Bruto, la inflación y los tipos de interés, un reporte que podría dar señales sobre la dirección que tomará la política monetaria.

En tanto, la imagen global empeora. El director del Departamento para el Asia Pacífico del Fondo Monetario Internacional, Changyong Rhee, dijo a Reuters que el conflicto entre China y EEUU está afectando a la región y que “la inversión está muy por debajo de lo esperado”. Ello, sostuvo, podría obligar a recortar las expectativas de crecimiento para el PIB global.