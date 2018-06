Actualidad internacional La guerra comercial pone a EEUU como antagonista en el G7 Francia endureció sus críticas a Trump y México acudió a la OMC. En tanto, Beijing y Washington no logran acuerdo. La ciudad de Quebec, en Canadá, se prepara para ser la anfitriona de la cumbre anual del G7 este viernes y sábado, con la atención centrada en la guerra comercial desatada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La instancia convocará a autoridades de ambas potencias norteamericanas junto a líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón. La mayoría de esos países ha repudiado la decisión de Trump de imponer aranceles a los envíos de acero y aluminio desde sus mayores socios comerciales (la Unión Europea, Canadá y México), al tiempo que evalúa acciones similares en el sector automotor. “Este G7 va a mostrar que EEUU está solo contra todos, y especialmente solo contra sus aliados”, manifestó el ministro de Hacienda francés, Bruno Le Maire, quien el fin de semana participó de un encuentro con sus pares del grupo en British Columbia. El propio Trump ha hecho poco por bajar las tensiones. Ayer criticó por Twitter a Canadá, que el viernes había anunciado que responderá a los aranceles de EEUU con sus propios cobros a las importaciones provenientes de ese país. El país, dijo el jefe de la Casa Blanca, “tiene todo tipo de barreras comerciales contra nuestros productos agrícolas. ¡No es aceptable!”. En tanto, México acudió ayer a la Organización Mundial del Comercio, sumándose a acciones similares de parte de China, Canadá y la UE. El país latinoamericano también anunció gravámenes en represalia. Silencio en Beijing Mientras hace frente a las respuestas de sus aliados a la guerra comercial, EEUU también negocia con China para reducir la brecha de US$ 375 mil millones en su comercio. Pero los avances son tibios. El domingo, una delegación liderada por el secretario del Comercio, Wilbur Ross, puso fin a una nueva ronda de negociaciones en Beijing sin una declaración conjunta. Fuentes consultadas por Financial Times reportaron que hubo pocos avances en torno a los temas agrícolas y de inversiones. En cambio, el foco de las conversaciones fue el potencial de acuerdos energéticos. La agencia oficial de noticias china, Xinhua, informó en una nota que la reunión produjo “progreso concreto”, pero agregó que cualquier de la administración de Donald Trump en EEUU podría descarrilar la negociación. En tanto, la Casa Blanca confirmó ayer que la reunión entre Trump y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se realizará el 12 de junio en Singapur a las 9.00 am. El proceso también es mirado de cerca por Beijing. Noticias Relacionadas Actualidad internacional Ahora en DF: Al menos 62 muertos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala Actualidad internacional Howard Schultz, el arquitecto de la expansión internacional de Starbucks, deja la empresa Actualidad internacional Presidente de Cuba recibe a senador de EEUU y al presidente ejecutivo de Google

