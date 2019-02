La guerra de Twitter: pugna con la SEC pone en riesgo el futuro de Elon Musk en Tesla

Actualidad internacional

Si el tribunal acoge la denuncia de desacato del regulador, el fundador del fabricante de vehículos eléctricos se expone a serias sanciones, incluyendo quedar inhabilitado para liderar cualquier empresa transada en bolsa.

La afición de Elon Musk por las redes sociales le está costando cara al fundador de Tesla, a medida que una nueva polémica por sus comentarios en Twitter enciende el debate sobre la presencia de los líderes corporativos en Internet y el papel de los fiscalizadores.

La Comisión de Valores y Mercados (SEC, sigla en inglés), el principal regulador de Wall Street, solicitó este lunes a un tribunal que declare al CEO en desacato, luego de que el 19 de febrero proyectara a través de la red social que el fabricante de vehículos eléctricos alcanzará este año una producción anual de su Modelo 3 cercana a las 500 mil unidades. Poco después precisó que Tesla alcanzará un ritmo de producción continua de 500 mil unidades anuales, pero que la producción real será de solo 400 mil vehículos.

Más allá del error, la SEC alega que sus comentarios constituyen información relevante para los accionistas que no fue visada previamente por el directorio. Este requisito fue establecido en un acuerdo extrajudicial en octubre, a cambio de retirar una acusación por difusión de información engañosa. Dos meses antes, Musk había anunciado en Twitter sus planes para deslistar a la compañía de la bolsa, asegurando que tenía el financiamiento asegurado -lo que disparó el precio de las acciones-, pero que no pudo demostrar. Como parte de ese mismo acuerdo, además, tanto Tesla como Musk debieron pagar una multa de US$ 20 millones cada uno, y el ejecutivo tuvo que renunciar a la presidencia del directorio.

Pero Musk no quiere ceder, y este martes volvió a la red social apuntando sus dardos directamente al regulador, señalando que “hay algo que no está funcionando en la supervisión de la SEC”. Musk estaba respondiendo a los comentarios de uno de sus 24 millones de seguidores, que atribuyó la caída de las acciones y el perjuicio para los accionistas a la actitud del organismo, y no a las declaraciones del ejecutivo. Musk agregó que la SEC había pasado por alto que en la conferencia con inversionistas a fines de enero ya había proyectado una producción estimada de entre 350 mil y 500 mil unidades, un descuido que calificó como “una vergüenza”. Así, sus comentarios no constituirían información relevante para los accionistas, puesto que ya estaba disponible.

Potenciales sanciones

El caso será visto por la jueza de distrito Alison Nathan, que ayer dio plazo hasta el 11 de marzo para que Musk presente sus descargos. Aunque no se ha fijado audiencia, los analistas temen que mientras se mantenga la incertidumbre, la polémica seguirá pesando sobre las acciones de la firma, que ya han caído cerca de 12% desde el inicio de la confrontación. Para Charles Elson, director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Delaware, ahora Musk podría afrontar una serie de sanciones, incluyendo una prohibición de liderar Tesla o cualquier otra empresa abierta en bolsa. “Tener a tu CEO en desacato de una medida de la SEC es algo muy malo”, comentó el experto en entrevista con Bloomberg.

Perder a Musk sería un duro golpe para la compañía, cuyo éxito no se ha basado solo en la capacidad de gestión del fundador, sino en su revolucionaria visión sobre el futuro del transporte y la energía.

Por su parte, la polémica también podría complicar a la agencia, que ahora parece comprometida en una batalla personal con Musk, luego de que el ejecutivo dijera en una entrevista en diciembre que no tiene una buena opinión del organismo. “Quiero ser claro, no respeto a la SEC. No los respeto”. Poco antes había ironizado con el significado de la sigla sugiriendo que era una abreviación de Comisión para Enriquecer a los Pesimistas y que pagar la multa de US$ 20 millones había “valido la pena”.