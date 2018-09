La SEC demanda por fraude a Musk y acciones de Tesla se desploman 11%

Actualidad internacional

Según registros judiciales, el CEO de la firma de autos eléctricos emitió “declaraciones falsas y engañosas” cuando aseguró tener financiamiento asegurado para privatizar la firma.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, su sigla en inglés) demandó por fraude al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, por haber emitido "declaraciones falsas y engañosas" respecto de sus planes de privatizar la firma de autos eléctricos cuando ni siquiera había "discutido, ni mucho menos confirmado" los detalles con los accionistas para llevarlo a cabo.

La demanda fue, que presentada hoy en la corte federal de Manhattan, ocasionó un desplome de las acciones a esta hora de 11,26% en operaciones fuera de rueda.

La investigación de la SEC se centró en un tuit del ejecutivo el 7 de agosto, en el que decía que tenía "financiamiento asegurado" para sacar a la firma de la bolsa. Esa declaración llevó entonces a que los títulos treparan. Posteriormente, Musk y su junta directiva dijeron que no había ninguna propuesta formal en relación con el financiamiento y abandonaron las intenciones.

Según la Comisión, el mensaje en la red social se basó en una conversación de 30 a 45 minutos sobre una posible inversión de un monto no especificado a través de una estructura de transacción no definida.

"Las declaraciones de Musk, diseminados via Twitter, indicaron fasalmente que, si él quería, era virtualmente asegurado que podía sacar a Tesla de la bolsa a un precio de venta que reflejaba una prima significativa sobre el valor bursátil de la empresa en ese momento", manifestó la SEC.

Para demostrar que hubo un delito en relación con los valores, los fiscales tienen que probar no sólo que las declaraciones de Musk eran falsas, sino que las hizo de forma deliberada. Eso exigirá establecer que Musk planeó de forma inapropiada hacer subir las acciones o evitar que bajaran.

La legislación de EEUU prohíbe a los ejecutivos de empresas públicas hacer declaraciones falsas o engañar a los inversionistas sobre información importante para la toma de decisiones sobre inversión.

En un comunicado emitido por Tesla, Musk manifestó: "Esta acción injustificada de la SEC me deja profundamente entristecido y decepcionado. Siempre he actuado en el mejor interés de la verdad, la transparencia y los inversionistas. La integridad es el valor más importante en mi vida y los hechos mostrarán que nunca lo he cedido, de manera alguna.