La UE pone al gobierno de Italia en jaque con inédito rechazo al presupuesto

Ambos lados se dicen dispuestos a negociar, pero la coalición que gobierna en Roma no da señales de cambiar el rumbo. Y Bruselas acusa “una desviación clara” de las reglas del bloque.

Por primera vez desde su creación, la Unión Europea oficializó ayer su rechazo al presupuesto nacional de uno de sus Estados miembro, al pedir a Italia que cambie su propuesta, una decisión que pone en jaque los intentos de la coalición gobernante por cumplir con sus promesas de aumentar el gasto en asistencia social y rebajar la edad de retiro.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, señaló que Bruselas “no tuvo más alternativa” que exigir modificaciones al proyecto, que apuntaba a cerrar el próximo año con un déficit fiscal de 2,4%, muy superior a lo permitido por las reglas del bloque.

“El gobierno italiano está abiertamente y conscientemente contradiciendo los compromisos hechos”, sostuvo el funcionario, quien llamó la atención sobre la deuda pública, que el año pasado llegó a más de 131% del Producto Interno Bruto, la más alta del bloque tras Grecia. “Europa está construida en base a la cooperación. La eurozona está construida sobre fuertes vínculos de confianza”, añadió.

El rechazo oficial abre un período de tres semanas para que Roma reforme su propuesta y envíe una nueva. Aunque el bloque no tiene atribuciones para intervenir o vetar presupuestos nacionales, sí podría aplicar sanciones contra el país, por contravenir los acuerdos.

El comisionado económico de la UE, Pierre Moscovici, señaló que “esta decisión no debería ser una sorpresa. No es un caso debatible: es una desviación clara”.

No obstante, dijo que Bruselas está abierta a negociar nuevas condiciones. “Démosle una oportunidad al diálogo. Tomamos una decisión clara y firme hoy, pero nuestra puerta está abierta”, manifestó.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, señaló en entrevista con Bloomberg que “no existe un plan b”. Agregó que la meta de déficit “es el nivel máximo” y que no pretendía reducir el gasto o modificar el espíritu de su propuesta. “No puedo aceptarlo”, sostuvo.

Temores crecientes

La decisión de Bruselas de rechazar el presupuesto italiano golpeó al mercado ayer. El rendimiento de los bonos soberanos creció 5 puntos básicos hasta 3,54%, con lo que el diferencial con los títulos alemanes se amplió hasta 312 puntos. El Stoxx Europe 600 llegó a perder 1,6% y tocó su menor nivel desde 2016, mientras el principal indicador de la bolsa italiana, el FTSE MIB, cerró con una baja de 0,8%.

Y los analistas estiman que el ánimo de los mercados podría empeorar. Un análisis de Bank of America apuntó que el costo de la deuda italiana podría aumentar aún más antes de que los indicadores internos entreguen algo de calma, mientras Goldman Sachs reportó que “la situación en los mercados podría necesitar volverse peor antes de mejorar”.

Por su parte, la analista de Bloomberg Anchalee Worrachate advirtió que hay riesgo de contagios en Europa, los cuales “podrían limitar las opciones de política económica a medida que el crecimiento se desacelera. En España, señaló, una ralentización del ritmo podría hacer que “el aumento del gasto para impulsarlo se convierta en un desafío político, como en el caso italiano”.

“No nos detendremos”

La aplicación de sanciones económicas parece poco probable y podría tardar meses, pero las pocas posibilidades de negociación entre el país y el bloque alimentan el pesimismo.

Mientras la coalición italiana –compuesta por el movimiento populista de izquierda Cinco Estrellas (M5S) y la conservadora Liga, ambos euroescépticos– busca cumplir sus promesas de campaña, Bruselas exige que se reduzca la deuda para evitar que una nueva crisis remezca al continente.

“Este es el primer presupuesto que no le gusta a la UE. No me sorprende, porque es el primer presupuesto italiano escrito por Roma y no por Bruselas”, escribió en redes sociales el líder de M5S y vicepresidente del país, Luigi di Maio.

“Seguiremos respetuosamente explicándole a la Comisión lo que queremos hacer (…) Estamos en el camino correcto y no nos detendremos”, sentenció.

Por su parte, Dombrovskis advirtió que “romper las reglas puede ser tentador. Puede entregar la ilusión de liberarse. Es tentador intentar curar la deuda con más deuda, pero en algún momento el peso será demasiado y, al final, terminaremos sin libertad alguna”.

Agregó: “La pelota ahora está en manos del gobierno italiano. Sabemos el punto de comienzo y tenemos tres semanas para diálogo intenso, que conduciremos con una mente abierta y constructiva”.