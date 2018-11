La UE y Reino Unido llegan a acuerdo sobre futura relación tras el brexit

Actualidad internacional

El borrador del documento establece un plan para "un área de libre comercio, que combine una cooperación reguladora y aduanera profunda".

La Unión Europea dijo que ha llegado a un acuerdo para un proyecto de declaración con el Reino Unido en el que mantienen lazos económicos profundos y estrechos después del brexit, y que el acuerdo ofrece a la primera ministra británica, Theresa May, algunas concesiones para ayudarla a que se apruebe el texto en su país.

La libra esterlina avanzó tras la noticia.

También deja claro que ambos lados tienen la "intención" de reemplazar la parte más tóxica del acuerdo de divorcio, el tema de la frontera en Irlanda, con una solución mejor y más duradera. En otra victoria para May, la UE considerará permitir que el Reino Unido coopere con sus agencias reguladoras, una de las peticiones clave de May.

El presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, dijo que el borrador había sido acordado en principio a nivel político, y está sujeto a la aprobación de los líderes. Un portavoz del gobierno del Reino Unido no quiso comentar sobre el borrador filtrado.

Obstáculos pendientes

La comisaria europea Margaritis Schinas dijo a los medios que la cuestión de Gibraltar, un punto de fricción debido a las demandas de España, y el acceso a la pesca aún debían ser acordados. El asunto está ahora en manos del tribunal de los Estados miembros de la UE.

La canciller alemana, Angela Merkel, también pareció añadir incertidumbre a la idea de que el acuerdo ya estaba hecho, y dijo que el problema irlandés era todavía un obstáculo.

May se enfrenta a la oposición de todas las partes del Parlamento y la aritmética juega en su contra en cuanto a la aprobación del texto. Pero hay algunas victorias importantes en el borrador que podrían convencer a algunos de los euroescépticos. También ofrece una relación económica muy cercana que es casi tan buena como la que los miembros de su partido a favor de la UE han estado demandando.

Se prevé que May vuelva a Bruselas el sábado para una reunión con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, antes de una cumbre clave con otros líderes el domingo. Ahí es cuando se espera que los líderes firmen, aunque Merkel ha dejado claro que si el texto no está terminado para entonces, no iría.

Puntos clave

Las partes prevén acuerdos integrales que crearán un área de libre comercio, en una profunda cooperación regulatoria y aduanera, respaldada por disposiciones que aseguren la igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa.

Debe desarrollar y mejorar el territorio aduanero único previsto en el Acuerdo de Retirada, que elimina la necesidad de controles sobre las normas de origen.

Los servicios financieros se basan en la equivalencia. El trabajo comenzará tan pronto como sea posible para evitar trastornos. Las partes explorarán la posibilidad de cooperación entre el Reino Unido y agencias regulatorias como EMA y EASA.

Sobre la frontera de Irlanda: las partes recuerdan su determinación de reemplazar la solución temporal de mantener abierta la frontera en la isla de Irlanda para sustituirla por un acuerdo posterior que garantice la ausencia de una frontera dura en la isla de Irlanda permanentemente. (Eso es una actualización a la redacción anterior).

En otro impulso para los euroescépticos, el borrador hace referencia a "todos los acuerdos y tecnologías facilitadoras disponibles" para agilizar los procedimientos aduaneros.