Las amenazas no paran: China pone fecha a nuevos aranceles contra EEUU

Actualidad internacional

El Ministerio de Hacienda del gigante asiático anunció que comenzará a gravar productos por US$ 16 mil millones el 23 de agosto.

La guerra comercial no toma descansos y esta mañana China anunció nuevas represalias contra Estados Unidos, luego de que éste determinara la aplicación de nuevos aranceles.

El Ministerio de Hacienda del gigante asiático informó que comenzará a cobrar aranceles de hasta 25% a productos provenientes de la mayor economía mundial por US$ 16 mil millones a partir del 23 de agosto.

El anuncio llega en respuesta a lo informado ayer por Washington, que dijo que gravará las importaciones chinas por un total de US$ 16 mil millones a partir de esa misma fecha.

Ambas economías están enfrascadas en un conflicto desde julio, cuando el gobierno de Donald Trump impuso una primera ronda de gravámenes por US$ 34 mil millones, lo que fue respondido con medidas proporcionales por la administración de Xi Jinping.

La Casa Blanca evalúa aumentar la cifra en US$ 200 mil millones, y el propio Trump ha asegurado que podría subirla a US$ 500 mil millones, cubriendo casi la totalidad de las importaciones chinas a EEUU en 2017. Beijing, en tanto, ha amenazado con gravámenes de hasta US$ 60 mil millones.

Aunque medios estadounidenses han reportado diálogos informales entre el Departamento del Tesoro y la oficina del vicepremier Liu He, esas conversaciones aún no se traducen en una negociación oficial que permita poner fin a la guerra comercial.