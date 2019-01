Las aperturas en bolsa más esperadas de este año podrían retrasarse por cierre del gobierno de EEUU

Actualidad internacional

Uber y Lyft apuntaban a realizar sus IPO durante el primer semestre.

Hace apenas unas semanas, 2019 se perfilaba como el año con más debuts llamativos en la bolsa en una década. A nueve días de comenzado, el cierre del Gobierno de Estados Unidos podría arruinar la fiesta antes de que empiece.

Uber Technologies Inc. y Lyft Inc., que presentaron solicitudes de ofertas públicas iniciales (IPO, por su sigla en inglés) de manera confidencial ante los entes reguladores, creen que el cierre podría retrasar el cronograma de sus salidas a bolsa, según personas al tanto del asunto. Si bien el resultado final depende de cuánto tiempo demore la reapertura de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) y cuán sustancial sea la reacción cuando lo haga, ninguna de las compañías ha recibido comentario alguno de la agencia, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.

Uber y Lyft apuntaban a realizar sus IPO durante el primer semestre. Los portavoces de ambas empresas prefirieron no hacer comentarios.

Funciones más básicas

Los gigantes del transporte urbano compartido, cuyas IPO estaban entre las más esperadas de 2019, no son los únicos que probablemente enfrenten retrasos. La SEC podría realizar solo las funciones más básicas del mercado, pues cuenta únicamente con un grupo limitado de personal disponible para "responder a situaciones de emergencia relacionadas con la integridad del mercado y la protección de los inversores", según reza un aviso en el sitio web del organismo.

La plataforma de negociación de bonos Tradeweb Markets LLC también solicitó confidencialmente una IPO que podría tasarla en más de US$4.000 millones, pero el cierre podría retrasarla, dijeron el miércoles personas al tanto del asunto. Mientras tanto, algunas empresas involucradas en fusiones y adquisiciones activas han señalado a los inversores que sus operaciones pendientes podrían prolongarse.

El cierre deja a Jay Clayton, el abogado de Wall Street elegido por Trump para dirigir la SEC, atado de pies y manos para cumplir dos de las prioridades del presidente a favor de las empresas: suavizar las reglas y atraer a más compañías para que hagan IPO. A medida que más empresas culpan al cierre de la SEC de demorar sus planes de recaudar capital, crece la evidencia de que el impasse empieza a afectar a las corporaciones estadounidenses, una señal de mal agüero para un presidente que se enorgullece de promocionar el crecimiento económico como evidencia de que sus políticas funcionan.

Sin un final del cierre a la vista, las empresas que aún pretenden salir a bolsa en el primer trimestre probablemente marquen una fecha clave en sus calendarios: el 14 de febrero. Ese día vence el plazo para establecer el precio de una IPO sin tener que proporcionar información financiera actualizada basada en una auditoría de 2018, dijo David Goldschmidt, director global de mercados de capital en Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP.

"Si las personas no pueden hacer sus acuerdos para entonces, existe la posibilidad de perder una buena parte del primer trimestre para las IPO", dijo el ejecutivo.