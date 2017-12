Las personalidades del mundo de los negocios, la política y el espectáculo que nos dejaron en 2017

Actualidad internacional

David Rockefeller (falleció el 20 de marzo a los 101 años). El banquero estadounidense fue también filántropo, asesor presidencial y heredero de una de las fortunas más legendarias de la historia y también el multimillonario de más edad del mundo. Murió de una falla al corazón en su casa de Pocantico Hills, Nueva York.

Manuel Noriega (falleció el 29 de mayo a los 83 años). El dictador panameño fue derrocado por una invasión estadounidense en 1989, fue condenado por cargos de tráfico de cocaína, asociación ilícita y lavado de dinero, y pasó más de dos décadas en prisión. Murió de complicaciones tras la remoción de un tumor cerebral a principios de este año.

Helmut Kohl (falleció el 16 de junio, a los 87 años). Fue el canciller alemán que encabezó la reunificación de su país en 1990 tras la Guerra Fría, ayudó a forjar la unión económica y monetaria de Europa y le dio a la actual canciller Angela Merkel su primer puesto en el gabinete. Murió en su hogar en la ciudad alemana de Ludwigshafen.

Liu Xiaobo (falleció el 13 de julio a los 61 años). Fue el prisionero político más prominente de China, quien ganó un premio Nobel de la Paz en 2010 mientras estaba encarcelado pro abogar por un capítulo prodemocrático que pedía elecciones directas y el derecho a la libertad de asamblea. Murió por complicaciones relacionadas con un cáncer al hígado.

Liliane Bettencourt (falleció el 20 de septiembre a los 94 años). La hija única del fundador de L'Oreal, Eugene Schueller, poseía cerca de un tercio de las acciones de la empresa francesa, convirtiéndola en la mujer más rica del mundo. Murió en su hogar en Neuilly, un suburbio de París.

Hugh Hefner (falleció el 27 de septiembre a los 91 años). El fundador de la revista Playboy convirtió su estilo de vida libertino en una vocación profesional y le mostró a los estadounidenses cómo ser más abiertos respecto al sexo. Murió en su hogar, la Mansión Playboy, en Los Angeles.

Charles Manson (falleció el 19 de noviembre a los 83 años). Encarcelado desde que lideró un culto que planeó y ejecutó el asesinato de la actriz Sharon Tate, que se encontraba embarazada, y otras seis personas en Los Angeles. Murió en el Hospital del Condado de Kern.

Chuck Berry (falleció el a los 90 años). Fue uno de los pioneros en el rock and roll, un género que cambió de raíz la música popular en el siglo XX. Autor de temas como "Johnny B. Goode" o "Maybellene". Murió en su domicilio a las afueras de Saint Louis, en EEUU.

Jerry Lewis (falleció el 20 de agosto a los 91 años). Actor, director, productor y guionista, formó una pareja memorable del humor junto a Dean Martin y dejó para la posteridad las películas "The Bellboy" (1960) y "El profesor chiflado" (1963). Fue el creador de la Teletón en EEUU, un evento para recaudar fondos para la investigación de la distrofia muscular.

Roger Moore (falleció el 23 de mayo a los 89 años). El actor británico fue el que más veces encarnó a James Bond en el cine, con títulos como "Live and Let Die" (1973) y "The Spy Who Loved Me" (1977).

Martin Landau (falleció el 15 de julio a los 89 años). El actor estadounidense se hizo conocido por su participación estelar en la serie de televisión "Misión: Imposible". Ganó el premio Oscar por la cinta "Ed Wood", en 1994.

Chris Cornell (falleció el 18 de mayo a los 52 años). Fue vocalita de Soundgarden y Audioslave, y una de las voces más reconocidas del grunge. Murió en su hogar en Detroit.

Chester Bennington (falleció el 20 de julio a los 41 años). Fue amigo íntimo de Cornell y líder de la banda Linkin Park. Murió en su hogar de Los Ángeles.

Giacobbe "Jake" LaMotta (falleció el 19 de septiembre a los 95 años). El boxeador estadounidense de ascendencia italiana mereció una interpretación legendaria de Robert De Niro en la película "Toro Salvaje" dirigida por Martin Scorsese.

Fernando Matthei (falleció el 19 de noviembre a los 92 años). Es recordado principalmente por ser el primer miembro del gobierno militar en reconocer el triunfo del NO en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Su deceso se produjo en el Hospital de la Fuerza Aérea, donde estaba internado debido al cáncer que lo afectaba. Era el padre de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Olga Feliú (falleció el 27 de junio a los 84 años). Fue presidenta del Colegio de Abogados entre 2011 y 2015. El 11 de marzo de 1990 la Corte Suprema designó a Feliú como senadora, cargo que ocupó hasta 1998. Tras su labor parlamentaria, formó la Consultora Feliú & Asociados Ltda. En marzo de 2015 la presidenta Michelle Bachelet la nombró como miembro del Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción y Conflictos de Interés, denominada Comisión Engel.

Agustín Edwards (falleció el 24 de abril a los 89 años). Fundador de El Mercurio, su trayectoria en los medios de comunicación dejó una profunda huella en la historia del país. Con tres diarios en Santiago y más de 14 a nivel nacional, su gran pasión era el denominado decano de la prensa nacional, publicación que se convirtió en el eje de su gestión empresarial y comunicacional.

Soledad Saieh (falleció el 29 de agosto a los 45 años). Cofundadora de la Fundación CorpArtes e hija del empresario Álvaro Saieh. Fue presidenta ejecutiva de CorpVida y directora ejecutiva del proyecto de Responsabilidad Social Empresarial de todas las empresas CorpGroup. Fue directora ejecutiva de Demente Producciones y gerenta general de Funky Films, además de Consejera de Comunidad Mujer.

Margarita Serrano (falleció el 28 de noviembre a los 67 años). La reconocida periodista realizó clases en las universidades Finis Terrae y Adolfo Ibáñez. A nivel profesional destacó por sus entrevistas y por la publicación de libros de actualidad y biográficos, como "El poder de la paradoja" y "14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin", en coautoría con Ascanio Cavallo.