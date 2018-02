Líder del Senado de EEUU anuncia un gran acuerdo presupuestario para dos años

Actualidad internacional

Los fondos federales actuales expiran en la medianoche de este jueves, por lo que se espera que el acuerdo sea aprobado antes de que estos venzan y se evite así un nuevo cierre parcial administrativo.

El líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció hoy un "gran acuerdo bipartidista" para dotar de fondos a la Administración federal durante los dos próximos años fiscales, el cual cuenta además, según especificó, con el consentimiento de la Casa Blanca.

"Por primera vez en años, nuestro ejército tendrá los recursos necesarios para mantenernos a salvo. Esta financiación ayudará a servir a los veteranos que han servido valientemente, y garantizará esfuerzos tales como el alivio de desastres, la infraestructura y la construcción de nuestra lucha contra el abuso de opiáceos y la drogadicción", aseveró McConnell en el pleno del Senado.

El acuerdo alcanzado suspendería el techo de la deuda federal, cuyo límite se esperaba que fuera alcanzado a principios del mes próximo, y proporcionaría ayuda para los desastres por huracanes e incendios forestales.

Asimismo, aumentaría el gasto de defensa en US$ 80.000 millones sobre la ley actual en este año fiscal, y en US$ 85.000 millones en el año fiscal 2019.

El gasto no relacionado con la defensa se incrementaría en US$ 63.000 millones este año y en US$ 68.000 millones el próximo.

Los legisladores pretenden combinar el acuerdo de gasto de dos años con una medida a corto plazo para mantener el funcionamiento del gobierno cuando se agoten los fondos actuales este jueves.

De esta forma, se aprobará una extensión de los fondos actuales hasta el 23 de marzo, como ya hizo este martes la Cámara de Representantes, mientras los legisladores ultiman los detalles del acuerdo a largo plazo.

Según indicó el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, en el pleno del Senado, el acuerdo extenderá en otros cuatro años -que se suman a los seis ya firmados en el presupuesto temporal de hace dos semanas- el Programa de Asistencia Médica Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés).

"Mientras el presidente (Donald) Trump amenaza con cierres y estancamientos, los líderes del Congreso han hecho el trabajo duro de encontrar un compromiso y un consenso", apuntilló Schumer, no dejando escapar la oportunidad de subrayar las continuas objeciones que ha puesto la Casa Blanca a las negociaciones en las últimas semanas.

Asimismo, los demócratas también han logrado fondos por US$ 6.000 millones para atajar la crisis de opioides y drogadicción, una de sus principales demandas, al igual que el paquete incluye US$ 20.000 millones para la inversión en infraestructura.

El acuerdo no incluye, sin embargo, ninguna disposición sobre los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", una de las principales peticiones de la oposición, aunque McConnell reiteró en su anuncio que el debate al respecto comenzará en el Senado en los próximos días.