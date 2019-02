Límite de la deuda fiscal acecha a EEUU en medio de división política en Washington

Actualidad internacional

El tema generó una baja de calificación crediticia para el país en 2011. En tanto, Trump se abrió ayer a extender el plazo para un acuerdo comercial con China.

El comienzo de marzo promete ser de alta contingencia para el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Al tiempo que se cumple el plazo para lograr un acuerdo comercial con China –un proceso que podría concluir ya sea con el retiro o con el incremento de los aranceles cruzados que ambos países han aplicado desde julio–, el Congreso deberá debatir el límite de la deuda fiscal, un proceso que podría llevar al país al primer default técnico de su historia.

El límite de endeudamiento del Fisco de la mayor economía del planeta se reestablecerá el 1 de marzo, apenas semanas después de que el país haya puesto fin a un cierre federal de 35 días, generado por la falta de acuerdos entre la Casa Blanca, el oficialismo republicano y los demócratas, que desde enero controlan la cámara baja del Congreso.

Ayer, Trump tomó más distancia del Legislativo, que el lunes logró un acuerdo bipartidista para una ley de gasto fiscal que incluye poco más de US$ 1.200 millones para nuevas barreras en la frontera con México. En diciembre, el mandatario había forzado el llamado shutdown al negarse a promulgar una ley de gastos que no incluía los US$ 5.700 millones que él exigía para el muro que prometió en su campaña.

“¿Que si estoy feliz? No, no estoy feliz”, manifestó el mandatario sobre el pacto en el Congreso. Hasta el cierre de esta edición, no había aclarado si vetaría el texto y forzaría un nuevo cierre parcial a partir del viernes.

Pero más allá del debate fronterizo, los analistas temen que la división política en EEUU se traslade al debate sobre el techo de la deuda. Analistas alertan que, incluso un indicio de default, podría generar amplia disrupción en los mercados.

Debate inminente

El restablecimiento del techo de la deuda es automático y, cuando ocurra, el Departamento del Tesoro que lidera Steven Mnuchin tendría que aplicar medidas extraordinarias para continuar con los pagos programados a tenedores de bonos y otros acreedores. Según cálculos del Bipartisan Policy Center, un think tank en Washington, el límite se reestablecería en un récord de US$ 22 billones (millones de millones).

Ya a fines del mes pasado, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la cámara baja, el demócrata Richard Neal, envió una carta a Mnuchin pidiéndole que abriera el debate sobre el tema.

“Si el presidente decide convertir al límite de deuda en una controversia, como lo hizo con el shutdown, la reacción del mercado y el costo para nuestra economía probablemente sería mucho mayor que la reducción del Producto Interno Bruto” que generó el cierre federal, manifestó el parlamentario.

La última vez que el límite de la deuda de EEUU golpeó al mercado fue en 2011, cuando los republicanos amenazaban con no aumentarlo bajo el gobierno de Barack Obama. Ese año, S&P rebajó por primera vez en la historia la calificación crediticia de la mayor economía mundial.

Los ojos en China

Las preocupaciones por la división en Washington fueron compensadas ayer por señales de acercamiento entre EEUU y China. El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, llegó ayer a Beijing para nuevos diálogos.

Y Trump inyectó algo de optimismo, al decir que estaría dispuesto a dejar pasar el plazo del 1 de marzo y no subir los aranceles a China. “Si estamos cerca de un acuerdo, podría dejarlo pasar (...) pero no me siento inclinado a hacerlo”, sostuvo.