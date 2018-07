López Obrador gana la presidencia en México con amplia ventaja

El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador ganó el domingo la elección presidencial de México con una amplia ventaja que mostraron desde temprano varias encuestas a boca de urna y el sondeo rápido del instituto electoral.

AMLO (Morena) obtuvo entre un 53% y 53,8% de los votos, algo que es "una clara tendencia de votación a su favor", dijo el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Le siguió Ricardo Anaya (PAN-PRD), con entre un 22,1% y 22,8%, mientras que el candidato oficialista José Antonio Meade (PRI), obtuvo entre 15,7% y 16,3%. La participación, en tanto, se ubicó entre el 62,9% y el 63,8%.

Estos resultados son confirmados por el recuento oficial. Con un 50% de los votos escrutados hasta el lunes en la mañana, AMLO tiene 53,7%, Anaya 22,6% y Meade 15,4%.

Haciéndose cargo de los temores que genera en los mercados por su orientación de izquierda, AMLO dijo ayer en el discurso en que reconoció su victoria que mantendrá la disciplina financiera y fiscal, y que no confiscará bienes.

Asimismo, mantuvo su prioridad en el eje de su campaña: la lucha contra la corrupción. "Por el bien de todos, primero los pobres", aseguró. "Aplicaremos el principio de nada por la fuerza, todo por la razón", agregó.

AMLO anunció además que el martes se reunirá con el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, para preparar la transición que culminará el 1 de diciembre cuando asuma como el presidente electo de mayor edad en la historia de México.

"La transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, para que no haya sobresaltos", dijo.

Más temprano, el domingo, la firma GEA-ISA informaba que López Obrador habría ganado con un 48,5% de los votos, seguido de Ricardo Anaya (PAN-PRD), con 27,6% y de José Antonio Meade, con 20,5%. El diario local El FInanciero, en tanto, le otorgaba un 49% a AMLO, un 27% a Anaya y un 18% a Meade.

Esta es sólo la tercera vez en 90 años que México elige a un candidato que no pertenece al PRI, el partido que representa al establishment, como presidente.

Inmediatamente despúes de conocidas las encuestas el domingo, tanto Meade como Anaya reconocieron sus derrotas y le desearon mucho éxito a López Obrador, ya que en México no hay segunda vuelta.

"En este momento habré de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y, por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos", sostuvo un emocionado Meade ante cientos de seguidores.

Anaya, por su parte, admitió que "la ciudadanía quería un cambio y optó mayoritariamente por la opción que él representa", y agregó que había llamado por teléfono a su contrincante para felicitarlo.

El resultado tampoco fue una sorpresa para los inversionistas. El peso mexicano subió 1,3% el domingo frente al dólar, según Bloomberg, por lo ordenada que fue la elección y porque los derrotados admitieron rápidamente la victoria de AMLO. Pero la cautela se borró más tarde, porque los sondeos mostraron que su partido, Morena, obtendría la mayoría de la cámara baja en el Congreso, por lo que no habría un contrapeso para el presidente en el poder legislativo.

AMLO ha sido felicitado por presidentes de la región. "Nuestra más calurosa felicitación al Hno. Presidente electo, por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana", escribió el mandatario boliviano Evo Morales en Twitter.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien deja su cargo este año, también lo saludó. "Felicitaciones por su triunfo electoral en México. Espero que mantenga las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países".

Otro de quienes lo felicitaron fue el mandatario estadounidense Donald Trump: "Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Espero con muchas ansias trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer en beneficio de EEUU y México!", escribió en Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!