Los argentinos no regresan a su país tras la eliminación

La frase del ex capitán de Argentina, Diego Armando Maradona, "si no ganamos, que no vuelvan", toma más sentido tras la eliminación de la albiceleste de la Copa del Mundo en octavos de final, que cuando la lanzó para la Copa América Centenario.

Es que solo un jugador de los 23 de la nómina retornó a suelo trasandino tras las derrota de su selección ante Francia: Enzo Pérez, quien aterrizó junto con el resto de la delegación conformada por unas 70 personas, entre cuerpo técnico, sparrings, cocineros y toda la utilería.

La delegación bajó acompañada por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y el cuestionado DT, Jorge Sampaoli.

Marcos Acuña, del Sporting, fue el primero en bajar en una escala que hizo el avión en Lisboa.

El resto de los jugadores decidió viajar desde Rusia a otras ciudades.

Por ejemplo, Lionel Messi regresó directamente a Barcelona, donde vive con su familia.