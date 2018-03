Lula admite: "Estoy cerca de caer preso"

Actualidad internacional

En un libro que será publicado mañana, el expresidente de Brasil da su versión sobre la condena a más de 12 años por corrupción y lavado de dinero.

En el libro "La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan", el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva admite que su arresto, por los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero, está cerca.

"Estoy cerca de caer preso", manifiesta en el escrito de 124 páginas, que será lanzado mañana. "No voy a salir de Brasil, no me voy a esconder en una embajada. No voy a huir (...) Voy a estar en mi casa, llegando entre las 20.00 y las 21.00 horas, yendo a dormir a las 22.00 y levantándome a las 5.00 para hacer gimnasia".

Sus declaraciones llegan en momentos en que la justicia debate si apresarlo, luego de que una corte de segunda instancia reafirmara su culpabilidad. Aunque el exmandatario ya acudió a la Corte Suprema, la instancia final, los querellantes defienden que la sentencia podría comenzar a cumplirse luego de que se rechazara la apelación.

"Yo no preparo el espíritu. Soy un hombre de espíritu liviano", manifiesta el exmandatario en su escrito. "Estamos en un momento histórico importante para mí".

Lula también afirma que no liderará un movimiento de desobediencia civil, pero imagina que eso podría ocurrir.

También reafirma que es víctima de un proceso orquestado por la élite y los medios de comunicación para impedirle competir nuevamente por la presidencia en las elecciones de este año. En ese esquema, dijo, también están involucrados sectores de la justicia, ministerio público y la policía federal.

También aseguró que no se sentiría humillado por llegar a la cárcel. "Ya hubo momentos de mucha humillación en la cárcel, de mucha gente inocente", manifestó, en referencia a su apresamiento durante la dictadura militar. "No tengo mucha experiencia, porque sólo estuve preso 30 días. Tengo 72 años. Ellos saben que lo que están haciendo conmigo es una jugada política".