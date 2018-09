Macri busca hoy con gobernadores negociar el presupuesto de 2019 que incluye ambiciosa meta fiscal

Actualidad internacional

Volvió la tensión al mercado. El dólar subió y las acciones cayeron, mientras los gremios revisan las paritarias para recomponer una porción del golpeado poder adquisitivo con la crisis.

Argentina arrancó ayer una semana clave con la mirada en dos objetivos: el envío este viernes del presupuesto 2019 al Congreso de la nación y el curso de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, que podrían culminar en al menos diez días.

El presidente Mauricio Macri confía en abordar exitosamente ambos desafíos, para poder enviar señales a los mercados de confianza y credibilidad, tras semanas de turbulencia que recién empezaban a calmarse a fines de la semana pasada.

Sin embargo, las trabas políticas de la oposición en la Cámara de Diputados para frenar los reajustes; la convocatoria a una huelga general para fin de mes; los reclamos de los sindicatos que piden reabrir paritarias para hacer frente a la desatada inflación; y los cálculos de cómo se verán impactados el salario y el consumo en lo que resta de año, devolvieron la tensión al panorama local.

Ayer, después de tres jornadas de bajas consecutivas, gracias al cambio de estrategia del banco central, el dólar recobró su impulso frente al peso y volvió a cotizar por sobre las 38 unidades, mientras el índice de acciones Merval perdió 1,19%.

En tanto, desde las regiones, los gobernadores exigían a la Casa Rosada enviar el borrador del presupuesto -esperado desde el viernes- para evaluar los recortes previstos para cada jurisdicción, antes del encuentro que tendrán hoy con Macri.

Claves del presupuesto

Mientras la oposición preparaba un boicot en la Cámara de Diputados como medida de presión sobre la negociación del presupuesto, el presidente preparaba su reunión de hoy con los gobernadores.

En la cita se tiene previsto que se discuta en qué áreas y cómo se harán los ajustes que otorguen gobernabilidad al Ejecutivo para 2019.

Según lo trascendido en medios, el borrador comprende que las provincias dejen de recibir al menos US$ 50 mil millones por el traspaso del subsidio al transporte. A ello se sumarían US$ 30 mil millones por la eliminación del llamado “Fondo Soyero” y, para llegar a los US$ 100 mil millones que se quieren ajustar, la Casa Rosada apunta al traspaso de los subsidios a la tarifa social eléctrica, algo que por el momento está en stand by.

Paritarias en la mesa

Con una inflación esperada para este año superior al 40%, los gremios empezaron a activar las cláusulas de revisión establecidas en paritarias, para tratar de recomponer al menos una porción del poder adquisitivo castigado por la depreciación.

Los primeros en lograr ayer un ajuste fueron los tripulantes de cabina que obtuvieron un alza récord de 42,81% con American Airlines, superando la inflación proyectada por el Ministerio de Hacienda. Según medios locales, fue clave en la negociación el desliz de la semana pasada de la cartera de Nicolás Dujovne, que divulgó por error un documento en el que proyectaba un 42% de aumento de los precios y una caída del PIB de 2,4% este año.

De esta manera, el sindicato de tripulantes pasó al tope del ranking salarial, en momentos en que la mayoría de las organizaciones gremiales buscarán reajustar sus acuerdos que se basaron con aumentos promedio de 20%, estimación inicial del gobierno para la inflación en 2018.

El malestar se manifestará en la huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciada para el 25 de septiembre.

Mientras, economistas y consultoras recalculaban a la baja sus proyecciones sobre la evolución del consumo y de los salarios para los próximos meses. Por ejemplo, Kantar estima una caída de 5% en las ventas de alimentos, bebidas, y artículos de tocador y limpieza. En tanto, Ecolatina estima que el salario real registrado caerá casi 6% durante el año y la perspectiva continuará a lo largo de 2019.

Combustible al alza

También se verá impacto en el precio de los combustibles, que sólo la semana pasada aumentó en torno a 12%. Ayer, el Ejecutivo oficializó el incremento de 17% en el precio del biodiésel, uno de los elementos utilizados en el refinamiento fundamentalmente de la bencina.

Según el presidente de la Federación de Expendedores de Combustible, Gabriel Bornoroni, considerando sólo la incidencia de ese producto, el alza que podrían aplicar las petroleras rondaría un 1%. Sin embargo, desde las empresas ven el incremento -que se concretaría esta semana- más cercano a 2%.

Según Bornoroni, si se toman todas las variantes -el precio del crudo, el dólar, las retenciones a la soya y el biodiésel-, el atraso en el precio de los combustibles estaría alrededor de 17%.

¿Qué se juega en el presupuesto