Macri confirma más apoyo del FMI en medio de intensa agenda que busca recuperar la confianza

Actualidad internacional

El presidente argentino dijo estar listo para su reelección, mientras el descontento se toma las calles. El país amaneció con el transporte público, bancos, escuelas y hasta hospitales paralizados.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, defendió ayer su gestión de la crisis, anticipó que vendrán más meses difíciles antes de un repunte de la economía en el primer semestre de 2019 y confirmó que la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) conllevará “más apoyo”.

Mientras, en casa, su gobierno enfrentaba la primera jornada de una huelga convocada por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), cuyos efectos se refuerzan hoy al coincidir con el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), que además cuenta con el respaldo del poderoso gremio de camioneros y de otros sectores que anunciaron su participación.

Acuerdo 2.0

En entrevista con Bloomberg, desde Nueva York, el jefe de Estado dio el indicio más concreto hasta ahora de que el nuevo programa financiero incluirá una ampliación del crédito inicial de US$ 50 mil millones pactado en junio, aunque no quiso adelantar detalles porque aún “estamos negociando”.

“Esperamos dar más certeza al programa financiero de Argentina el próximo año. Tendremos más apoyo. No puedo decir cuánto, todavía estamos en una negociación. Pero traerá más confianza a los mercados”, dijo Macri en el encuentro con el periodista que duró poco más de quince minutos.

Aunque el mandatario no adelantó de cuánto será el aporte adicional, fuentes oficiales confirmaron al diario La Nación que se trataría de entre US$ 3 mil millones y US$ 5 mil millones, que ayudarán a cubrir las necesidades a mediano plazo.

“Estamos cerca de un acuerdo final”, reveló Macri. Tan cerca que, según medios, los detalles se conocerían esta semana. El jefe de Estado aseguró además que no hay posibilidad de que el país entre en otro default y anticipó que vendrán “cuatro o cinco meses” más de dificultades antes de una recuperación impulsada, entre otras medidas, por el alza de las exportaciones.

Agenda intensa

Junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Macri inició ayer una intensa agenda en la Gran Manzana, con la que intenta recuperar la confianza de los inversionistas, tras meses críticos que desataron una fuerte corrida cambiaria y el temor a un posible impago de deuda.

Previo a la entrevista en Bloomberg, el presidente se reunió con inversionistas y CEOs de grandes bancos en la sede local del periódico británico Financial Times, a quienes aseguró que no hay plan B, “no hay espacio para algo más (...) los argentinos estamos aprendiendo de los errores del pasado”.

Al “venderles” el programa económico, aseguró que el acuerdo con el FMI dará más certeza, que hay una agenda política que permitirá aprobar el presupuesto de 2019, y que el ciclo de transparencia institucional se profundizó con la investigación de los llamados “cuadernos de las coimas”, en los que está acusada la exmandataria Cristina Fernández.

Aseguró que “las elecciones de 2019 servirán para ratificar el actual rumbo de Argentina” y, posteriormente dijo estar “listo para competir” por la reelección, confiado en que su “administración aún tiene 38% de aprobación, alta para los gobiernos de América Latina, por lo que tenemos mucho respaldo que nos permite seguir adelante”.

Sin embargo, una encuesta publicada ayer mostró que su triunfo no está asegurado. Según Ricardo Rouvier & Asociados, si se enfrenta a Fernández perdería 30% a 27,9% en primera vuelta; y si la expresidenta no se postula, Macri ganaría porque se dispersarían los votos del kirchnerismo en los otros candidatos.

Como parte de su agenda, el mandatario se reúne hoy con sus pares del Mercosur y ofrecerá su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Contra los ajustes

A pesar del éxito de Macri en EEUU, el descontento popular se tomó ayer las calles de Argentina.

Mientras recibía el espaldarazo del editor regional del FT, John Moncure, -quien le dijo “esto no es el Mundial, todos hinchamos por Argentina”-, sindicatos de la CTA paralizaron sus actividades y se movilizaron hasta las inmediaciones de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Salvo pequeños enfrentamientos con funcionarios policiales, la actividad se desarrolló con normalidad y sirvió para enviar un mensaje: “Vamos a estar en la calle hasta tanto cambie la política económica (...) O se cae este modelo económico o estos tipos se van”, dijo el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

A ellos se les une hoy la CGT, el poderoso gremio de camioneros y otros sectores de la economía en rechazo a los cambios anunciados por el Ejecutivo en el marco de la renegociación de la ayuda financiera con el FMI, que incluye impuestos a las exportaciones y un ajuste fiscal.

Desde las 20 horas de ayer dejó de funcionar el metro de la capital y hoy el país se paraliza con la cancelación de servicios como el transporte público (micro, metro y trenes), la recolección de residuos, el reparto de mercancías y el correo postal. Tampoco está previsto que funcionen taxis, escuelas, hospitales, supermercados, bancos, estaciones de servicio, puertos y comercios. No habrá vuelos internacionales y el sistema de Justicia atenderá casos de forma parcial. Hacienda estimó que el costo de esta paralización rondará los 31.600 millones de pesos argentinos (un 0,2% del PIB).

Manifestantes se tomaron Buenos Aires en contra de su gestión.

Huelga afecta vuelos de Chile

Comienzan a sentirse en Chile los efectos del paro nacional de Argentina. Latam canceló por el día de hoy su operación desde, hacia y dentro de la nación trasandina y dijo que "los pasajeros que hayan adquirido tickets para ese día, pueden reprogramar sus vuelos", al pedir el cambio de la fecha de viaje (mismo origen – destino), modificación de la ruta o la devolución del boleto.

"La compañía lamenta los posibles inconvenientes que esta situación ha ocasionado y reitera su compromiso con los más altos estándares en materia de seguridad y calidad de servicio", puntualizó en su página web. En tanto, Sky anunció medidas por la misma causa y dijo que "algunos de nuestros vuelos podrían resultar afectados". En este caso, los usuarios pueden pedir cambiar su fecha del vuelo o la ruta, o pueden solicitar reembolso.