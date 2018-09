Macri relanza su gobierno y reduce gabinete a la mitad: "Han sido los peores cinco meses de mi vida"

Actualidad internacional

El mandatario argentino busca recuperar la confianza de los mercados tras difícil semana que llevó al dólar a romper la barrera de los 42 pesos.

Luego de la semana más difícil del gobierno de Mauricio Macri y de un fin de semana de negociaciones, despedidas y reacomodos en la quinta presidencial de Olivos, el presidente de Argentina anunció en un mensaje grabado esta mañana un fuerte giro en su administración con la reducción a menos de la mitad del total de ministerios y medidas de ajuste fiscal, que fueron detalladas por su ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

El mandatario reconoció atravesar momentos difíciles, diciendo que "estos fueron los peores cinco meses de mi vida, además de mi secuestro", pero destacó que todo requiere esfuerzos y que su administración está haciendo todo lo posible por superar la crisis. "Esta crisis no es una más; tiene que ser la última".

"Tenemos que avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas; poner el trabajo formal como eje del camino del desarrollo; construir un Estado sin corrupción. Lo que nos pasó en estos días muestra que estos consensos son más urgentes que nunca", dijo Macri.

Invitó a toda la dirigencia argentina a comprometerse con esos consensos y pidió "no perder la esperanza". "Es muy positivo que el mundo nos apoya hoy más que nuca y durante años el mercado también lo hizo. Esto que nos está pasando nos pudo pasar en enero de 2016, porque ya en ese momento no teníamos dólares para recuperar a la economía", apuntó.

"Necesitamos un presupuesto propio y tenemos que resolver algo muy particular: No gastar más de lo que tenemos y no convivir con la corrupción. Hay que hacer todo para equilibrar las cuentas del Estado y aún nos falta mucho por hacer, para enfrentar la emergencia", dijo. Aseguró que, por primera vez en la historia, el gobierno evalúa con la oposición el presupuesto antes de enviarlo al Congreso.

"Estamos cambiando las cosas de raíz, sin atajo, para retomar la senda del crecimiento, pero no un crecimiento de corto plazo, para ganar elecciones. Un crecimiento verdadero", afirmó.

Déficit cero

Tras el mensaje de Macri, el encargado de las cuentas públicas, Nicolás Dujovne, anunció un paquete de ajuste para llegar a un déficit cero en 2019 y contener la corrida contra el peso.

Según explicó el ministro, el gobierno reducirá drásticamente el déficit fiscal, previsto hasta ahora en 1,3% del Producto Interno Bruto para el próximo año. "En 2019 vamos a confluir al equilibrio fiscal antes del pago de intereses , lo que permitirá ahorrar US$ 5.200 millones. En el año 2020 tendremos superávit primario de 1% del PIB", dijo, lo que permitirá ahorrar una suma similar.

Para alcanzarlo, la Casa Rosada reducirá las inversiones en 0,7 puntos del PIB, con un ahorro real en el orden de 50%. Algo similar ocurrirá con la eliminación de subsidios, donde el recorte representará un 0,5% del PIB. Esto se llevará a cabo mediante el traspaso del gasto a las provincias, que se harán cargo de partidas como el transporte.

También habrá ajuste "al derecho de exportación de un 1% que se cobrará de a 4 pesos por cada dólar para las exportaciones primarias y de servicios, y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones" a partir de 2019, con lo que se espera recaudar 280 mil millones de pesos argentinos.

"Quiero decirles que estén tranquilos. Argentina está dejando todo en la cancha para resolver esta situación (...) Hay que sanear nuestras cuentas públicas" para corregir la crisis que atraviesa el país, explicó y agregó: "Tenemos que reconocer que hemos cometido errores".

Mañana se reunirá en Washington con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir la renegociación de la ayuda financiera que aprobó la institución en junio y que abarca US$ 50 mil millones.