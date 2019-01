Macri y Bolsonaro prometen “mejorar” el Mercosur y condenan al régimen de Venezuela

Actualidad internacional

Jefes de Estado tildaron a Maduro de “dictador” y defendieron la legitimidad de a la Asamblea Nacional en el país caribeño.

Luego de un tenso inicio de relaciones entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y su recién inaugurado par brasileño, Jair Bolsonaro, ambas autoridades se reunieron ayer en Brasilia, en una cumbre bilateral en que buscaron acercar a ambos gobiernos.

La ausencia del mandatario trasandino en la inauguración de Bolsonaro en enero no pasó desapercibida en el Palacio de Planalto, mientras en la Casa Rosada habían visto con malos ojos las declaraciones del ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, sobre el Mercosur, que no consideraba una prioridad para el nuevo gobierno. No obstante, ayer los mandatarios expresaron sólo palabras diplomáticas tras la cumbre.

“Esta reunión muestra nuestra voluntad de trabajar juntos”, dijo Macri tras el encuentro en el palacio presidencial. Bolsonaro, por su parte, aseguró que la reunión marcaba “un nuevo capítulo” en la relación bilateral, y que su gobierno buscaría afianzar los lazos con Argentina.

El objetivo común, dijeron los presidentes, sería “modernizar” y “mejorar” el Mercosur tras décadas de proteccionismo, aunque no dieron detalles sobre las medidas que tomarían para ello. Macri aseguró que una prioridad será concretar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, mientras Bolsonaro sostuvo que “el Mercosur debe darse cuenta de las oportunidades que tiene en comercio e inversión (...) Hay que iniciar nuevas negociaciones para recuperar el tiempo perdido”.

La reunión de Bolsonaro con Macri es su primer encuentro bilateral desde que asumió el gobierno este mes. A fines de enero, estará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y se espera que durante el semestre llegue a Chile, en su primera visita oficial.

Condena a Maduro

Ambos gobernantes también se refirieron a la renovación del mandato presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, cuya nueva administración no es reconocida por la mayor parte del planeta.

Macri y Bolsonaro coincidieron en reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, que ejerce el Poder Legislativo en el país caribeño y que es el único organismo en ese país electo en comicios reconocidos por la comunidad internacional.

“Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica”, sostuvo el presidente argentino. “Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo”. sentenció.

Añadió: “No aceptamos esta burla a la democracia y menos el intento de victimización de quien en realidad es victimario”.

Por su parte, Bolsonaro resaltó que la “cooperación” entre su país y Argentina sobre el tema Venezuela “es el ejemplo más claro de la relación entre ambos países”.

Agregó que “estamos comprobando nuestra convergencia de posiciones y nuestra identidad de valores. Esa identidad que llevamos juntamente en la defensa de la democracia y libertad en nuestra región. La relación entre Brasil y Argentina van a seguir avanzando en un rumbo seguro de democracia y libertad”.