Maduro desafía a la región: advierte que estará en Cumbre de las Américas y niega "éxodo masivo" de venezolanos

Actualidad internacional

"En Venezuela mandamos nosotros, no Kuczynski ni Santos", dijo el mandatario del país petrolero.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafía a la región y hoy advirtió que estará en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abrilm en Perú.

"No me quieren ver en Lima, me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la cumbre de la Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (...) allí llegará la verdad de Venezuela", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Perú, como país anfitrión, informó el martes pasado que la presencia de Maduro en la Cumbre "no será bienvenida", una decisión apoyada por el Grupo de Lima, que engloba a varios de los países de la región.

El jefe del Ejecutivo venezolano aseguró hoy que recibió de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, "varias cartas", la última "ayer a las 4 de la tarde (...) invitándome a la Cumbre de las Américas".

"Póngase de acuerdo. Quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba (...) los tenemos locos vale. Están como locos", agregó sobre un grupo que "pasará a la historia de la indignidad", agregó.

El presidente exhibió a los medios presentes la carta que aseguró le llegó ayer en la tarde en la que se lee que Kuczynski extiende la invitación a Maduro para participar en la Cumbre de las Américas, una misiva fechada el 11 de noviembre de 2017.

"Es un grupo que existe y no existe. Que sacan comunicados y que pretenden que sean órdenes que nosotros cumplimos. En Venezuela mandamos nosotros, no Kuczynski ni (el presidente Colombiano Juan Manuel) Santos", añadió.

"Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. Gracias a dios tenemos un país total y absolutamente independiente", defendió.

Éxodo de venezolanos

Maduro también negó hoy que su país registre en la actualidad un "éxodo masivo" de sus ciudadanos.

"Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países (...) Efectivamente hay un grupo de venezolanos que se han visto afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país", dijo Maduro al ser consultado sobre el tema en una rueda de prensa.

El mandatario subrayó que el número de venezolanos que han abandonado su país "es muchísimo menor a la cifra que tratan de posicionar algunos presidentes del grupo de derecha antivenezolano, llamado Grupo de Lima", dijo.

Según Maduro, los miembros de esta coalición "tratan de presentar ante los medios de comunicación que hay un éxodo masivo".

"Por favor, cuando sabemos que uno de los países que más problemas tiene, lamentablemente lo digo, en este sentido de desplazamiento interno internacional ha sido y es Colombia", respondió y reiteró que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos y "llegan todos los días nuevos".