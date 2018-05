Maduro es reelecto como presidente de Venezuela en cuestionadas elecciones con récord histórico de abstención

Actualidad internacional

El actual presidente repite en el cargo hasta el año 2025. Chile, Panamá y EEUU aseguraron ayer que no reconocerán los resultados por considerar el proceso ilegítimo y fraudulento.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, resultó reelecto ayer en el marco de unos cuestionados comicios que estuvieron plagados de denuncias de irregularidades y desconocimiento de países internacionales.

En el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta del organismo, Tibisay Lucena informó que los resultados para la hora -10:30 pm en Caracas y en Chile- son "irreversibles" y arrojaron que Maduro había ganó con 5,8 millones de votos. Su más cercano contendor, Henri Falcón, obtuvo 1,8 millones y Javier Bertucci 925.000 sufragios.

Según datos del CNE, la participación rondó el 48%, la más baja que se ha registrado en los procesos electorales más recientes. De hecho, en las presidenciales de 2013 –que ganó Maduro frente a Henrique Capriles-, la participación estuvo en el orden del 79%.

Sin embargo, los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguraron que manejan cifras muy diferentes y que la abstención habría alcanzado más de un 80%. A su juicio, el CNE –que aseguran está controlado por el Ejecutivo- manipuló los números de participación para validar el proceso y beneficiar al jefe de Estado cuya popularidad se encuentra en niveles mínimos.

El cuestionado desarrollo del proceso llevó a los principales rivales de Maduro a pedir –incluso antes de los resultados oficiales- que se suspenda el actual proceso y que se repitan la votación para garantizar el cumplimiento de las garantías que habían sido aseguradas por el órgano electoral y que no se habrían cumplido durante la jornada.





Resultado sin sorpresa



A pesar del rechazo de más del 70% que acumula Maduro, las encuestas estimaban que resultaría triunfador en las elecciones. Y es que sus rivales no lograban sumar adeptos y la principal coalición opositora había decidido no participar considerando que no había condiciones mínimas para que el proceso fuese legítimo.

Así, Maduro repetirá en el cargo por seis años más en los que ha prometido, una vez más, que combatirá la llamada "guerra económica" implementada por la oposición con ayuda de Estados Unidos. Frente a sus seguidores reunidos anoche afuera del Palacio de Miraflores, el reelecto mandatario dijo: "Convoco a una jornada de diálogo nacional (...) Me dedicaré por entero a la recuperación del crecimiento económico".

En tanto, Falcón desconoció los resultados y pidió que se repitan los comicios. "Sin duda alguna, carece de legitimidad", dijo el exgobernador del estado occidental de Lara. Por su parte, Bertucci, el candidato minoritario, también reclamó nuevas elecciones sin Maduro como candidato para garantizar transparencia.

Ambos denunciaron la existencia de numerosos "puntos rojos" instalados por el gobierno a las afueras de los centros de votación, donde se solicitaban los llamados "carnet de la patria", un documento con el que el gobierno asigna la ayuda social que incluye las "cajas CLAP" (que contienen alimentos de la cesta básica a precios regulados). Con ello, se habría coaccionado a los electores que dependen de esa ayuda para que votaran por Maduro.

También se habría prometido entregar bonos en efectivo a cambio del sufragio a favor del mandatario.



Desconocimiento internacional





Chile y Estados Unidos fueron los primeros países en decir ayer que no reconocerían los resultados de las elecciones.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró vía Twitter que "Chile, como la mayoría de los países democráticos, no reconoce estas elecciones". "No cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas, y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano", aseveró.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU anunció que en Washington se analizan sanciones petroleras para castigar al gobierno venezolano y no al pueblo, y que en una reunión del G20 en Buenos Aires se discutirá una respuesta a la situación en el país caribeño.

Varios países ya habían anunciado que no avalarían la jornada, entre ellos Canadá, miembros de la Unión Europea, y los integrantes del Grupo de Lima.