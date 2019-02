“Maduro podrá invocar a Donald Trump, pero es Europa la que le está mostrando la puerta”

Actualidad internacional

La diputada fue impulsora de la moción por la que el Legislativo del bloque reconoció ayer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

“No creo que haya un solo gobierno europeo que apoye a Nicolás Maduro”, dice Beatriz Becerra, diputada independiente del Parlamento Europeo, institución que reconoció ayer Juan Guaidó, como “legítimo presidente interino” de Venezuela.

La psicóloga, escritora y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, donde por años ha denunciado la situación de naciones en los que la democracia se ha visto vulnerada, dijo a DF que la juramentación del dirigente opositor abre “una ventana de oportunidad para que Venezuela recupere la libertad”.

Becerra, representante del grupo liberal ALDE, ha sido promotora de la discusión de la crisis de la nación caribeña en Bruselas, que dio pie a “la aprobación de sanciones a dirigentes chavistas”. “En 2017, concedimos el premio Sájarov a la oposición y a los presos políticos venezolanos, un reconocimiento que tuve el honor de impulsar”, cuenta.

-¿Qué significa el apoyo del Parlamento Europeo a Guaidó?

- Que los europeos no reconocen a Nicolás Maduro y consideran que el presidente legítimo es Juan Guaidó. Creo que esta resolución va a marcar el camino de la Alta Representante (de la Unión Europea, Federica) Mogherini y de los Estados miembros. Y hay otro factor: Maduro podrá invocar al imperialismo y a Donald Trump, pero lo cierto es que son los europeos en su conjunto, los ciudadanos de la Unión, los que le están mostrando la puerta.

- ¿Por qué aún no hay consenso en la UE para desconocer a Maduro?

- En la UE la toma de decisiones es mucho más compleja. No creo que haya un solo gobierno europeo que apoye a Maduro. Puede haber alguna diferencia sobre la mejor estrategia para ayudar al retorno de la democracia. No ha sido el qué, sino el cómo. Y creo que todo está confluyendo hacia un reconocimiento inequívoco que, espero, se producirá en breve.

- ¿Qué otras medidas pueden aplicarse desde la Eurocámara?

- Debemos analizar nuevas sanciones, impulsar que se congelen fondos y revisar las relaciones comerciales en las que tome parte el gobierno de Venezuela. En todo caso, me parece que lo más importante es vigilar para evitar que el régimen continúe con la represión violenta y criminal que ha puesto en marcha.

- ¿Qué interés tiene la UE en abordar la situación venezolana?

- La UE se apoya en unos valores democráticos e ilustrados que está obligada a defender en todo el mundo. No es un proyecto nacionalista, sino parte de los DDHH. Por eso no somos indiferentes. Queremos que América Latina triunfe, que crezca, que sea libre y democrática. En ese sentido, y salvando las distancias, la caída del socialismo bolivariano en Venezuela sería parecido a la caída del comunismo en la URSS. Es un modelo fracasado. Además, aunque en este asunto seamos aliados de Trump, me gustaría que Europa tuviera una relación muy cercana con América Latina, que nos vieran como su socio más fiable, porque creo que podemos serlo.

Venezuela en la región

- ¿Puede esta crisis amenazar la integración latinoamericana?

- Al contrario. Si la crisis se resuelve con un regreso a la democracia, con un proceso de transición, Venezuela puede convertirse en un ejemplo. Puede ser una gran oportunidad para una mayor integración.

- ¿Cómo evalúa el trabajo de bloques como el Grupo de Lima?

- El Grupo de Lima está actuando de forma ejemplar, como también lo está haciendo la OEA. Están demostrando una gran claridad y lucidez, porque probablemente saben lo que hay en juego: una crisis de refugiados que afecta a toda la región y la posibilidad de desterrar las aventuras utópicas de izquierdas.