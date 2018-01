Masivas protestas remecen a Irán y llevan al petróleo a máximos en 30 meses

Actualidad internacional

El país de Medio Oriente lleva varios días de violencia, en rechazo a la élite política y religiosa y los crecientes costos de vida.

Las protestas más violentas en casi una década están remeciendo a Irán, productor de unos 3,8 millones de barriles de petróleo al día, y tensionando aún más la relación del país con Estados Unidos.

Las manifestaciones, iniciadas la semana pasada en rechazo al presidente Hassan Rouhani y al atayolá Ali Khamenei, líder supremo y jefe del Estado iraní, ya dejan al menos 20 fallecidos, incluyendo a dos adolescentes y al menos un policía. El movimiento nació en la ciudad de Mashhad, la segunda mayor del país, en rechazo al aumento de los costos y bajos estándares de vida, pero rápidamente se amplió hacia el establishment político y religioso y se hizo nacional.

El ayatolá Khamenei entregó ayer sus primeros comentarios públicos sobre la situación, atribuyendo las manifestaciones a “enemigos” del país que usan “dinero, armas y aparatos políticos y de seguridad” para fomentar el descontento. El líder, quien el año pasado había caracterizado a EEUU como “el enemigo número uno de Irán”, no definió culpables esta vez.

Por su parte, el viceministro de Interior, Hossein Zolfaghari, aseguró que las manifestaciones han sido “controladas” y que concluirían en el corto plazo.

El gobierno ha endurecido su respuesta a las protestas y arrestado a unas 450 personas en Teherán, la capital del país, y cerca de 300 en otras ciudades. El presidente Rouhani dijo a parlamentarios que “nuestra nación ha visto muchos de estos incidentes y los superaremos”.

En tanto, la Corte Revolucionaria, que responde a las amenazas a la seguridad nacional, informó que también tendría una respuesta más dura. “Algunos de los arrestados podrían enfrentar cargos por luchar contra Dios y actuar contra la seguridad nacional, porque están vinculados a servicios de inteligencia extranjeros”, dijo el jefe de la entidad, Mousa Ghazanfar-Abadi.

Washington interviene

El presidente de EEUU, Donald Trump, atacó ayer al régimen iraní, al que describió como “brutal y corrupto”. En un mensaje en Twitter, agregó que “la gente tiene pocos alimentos, mucha inflación y nada de derechos humanos”. El lunes había acusado que el país está “fallando en todos los niveles” y sus personas han sido “reprimidas por muchos años”.

La represión de Teherán a las protestas es, de hecho, el foco de la estrategia de Washington para ejercer presión internacional. La asesora de Trump, Kellyanne Conway, señaló que podrían proponer nuevas sanciones contra el país y agregó que el mandatario “no quiere quedarse callado como muchas personas lo hicieron en 2009”.

Por su parte, la embajadora de la Casa Blanca ante Naciones Unidas, Nikki Haley, aseguró que los manifestantes iraníes muestran “gran valor” y negó que hubiera intervención de potencias extranjeras. Agregó que la ONU debe “alzar la voz” ante el régimen.

Trump también ha enfocado los ataques en su antecesor, Barack Obama, durante cuya administración se gestó el pacto que evita que el país se convierta en una potencia nuclear. “Todo el dinero que les dio tan tontamente fue al terrorismo y a los bolsillos de ellos”, manifestó el mandatario en Twitter.

Efecto petróleo

Las preocupaciones por una disrupción en el suministro de petróleo desde el tercer mayor miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevaron ayer al precio del crudo a su mayor nivel en 30 meses.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en febrero alcanzó a tocar los US$ 60,74 durante la mañana de Nueva York, su mayor nivel desde junio de 2015. Por su parte, el Brent para entrega en marzo llegó a ubicarse en US$ 6,13 por encima del WTI para ese mes, antes de perder US$ 0,20. No obstante, ambos bajaron antes del cierre.

“El mercado quiere ver si la tensión lleva realmente a una disrupción”, dijo el analista senior de Price Futures Group en Chicago, Phil Flynn, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Por su parte, el jefe de investigación de materias primas de Commerzbank en Frankfurt, Eugen Weinberg, dijo que “no estaría sorprendido si esta crisis termina siendo negativa para el precio del petróleo. Si las protestas llevan a un cambio de régimen, eso podría atraer nuevas inversiones masivas y generar más producción”.