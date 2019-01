May enfrenta hoy moción de censura tras sufrir humillante derrota en el Parlamento

Actualidad internacional

El resultado pone en vilo el futuro de la primera ministra y añade presión a las negociaciones por el Brexit.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sufrió una humillante derrota ayer por parte del Parlamento de su país, que rechazó -432 votos a 202- su plan de salida de la Unión Europea.

Tras horas de álgido debate en la Cámara de los Comunes -que fue acompañado desde los alrededores de Westminster por seguidores y detractores del Brexit-, los legisladores descartaron el acuerdo de divorcio negociado con Bruselas y abrieron la puerta a una mayor crisis política en la nación.

Aunque la premier había intentado hasta el último minuto convencer a los parlamentarios, asegurando que “éste era el mejor acuerdo posible” y que la “UE no está abierta a seguir negociando”, no logró conseguir el respaldo ni siquiera dentro de su mismo partido: 118 conservadores votaron en su contra.

“La Cámara ha hablado y el gobierno ha escuchado. Ahora, queremos saber cuáles son los pasos a seguir y si este gobierno tiene aún la confianza de los parlamentarios”, dijo May al conocer los resultados.

El resultado pone en vilo el futuro de la gobernante y del Ejecutivo en pleno, en momentos en que el Partido Laborista presiona por una salida de los conservadores del poder.

El líder del grupo, Jeremy Corbyn, solicitó que se someta a votación una moción de censura a la premier y la sesión quedó fijada para hoy.

La libra esterlina llegó a perder hasta un 1,5% de su valor frente al dólar tras conocerse el resultado, pero inmediatamente después recuperó terreno.

Detractores de May celebraron frente a Westminster la derrota de Theresa May.

Juego trancado

A pesar de sus intenciones de sacar del juego a May y de impulsar elecciones generales, la premier podría salir, si bien no fortalecida, al menos victoriosa de la moción.

La gobernante cuenta con el apoyo garantizado del Grupo de Investigación Europeo y del Partido Democrático Unionista (DUP, su sigla en inglés), con lo que obtendría la mayoría en el Parlamento.

El DUP aporta con diez votos y ERG con 40, que se sumarían a los conservadores que apoyan la permanencia del país dentro del bloque europeo. Se estima que May consiga cerca de 327 votos, frente a los 315 de la oposición.

De ser así, la premier podría demostrarle a Bruselas que son necesarios cambios al plan de salida para que pueda ser respaldado por el Legislativo. Pero también se refuerzan los llamados a realizar un nuevo referendo.

Dominic Grieve, uno de los principales líderes conservadores que apoyan una segunda consulta, dijo: “La votación es significativa. Está claro que no hay apetito por el acuerdo y, de hecho, tampoco hay mayoría para ninguna otra versión del Brexit”.

El tiempo se agota

Su mensaje parece haber sido replicado por Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, quien lamentó y cuestionó el resultado a través de Twitter.

“Si un acuerdo es imposible y nadie quiere un acuerdo, ¿quién tendrá finalmente el valor para decir cuál es la única solución positiva?”, escribió.

Desde Bruselas, el organismo aseguró que continuará con los preparativos para cualquiera de los escenarios por venir, incluyendo una salida sin acuerdo. “El riesgo de una salida desordenada ha aumentado con este voto y, aunque no queremos que esto suceda, estaremos preparados para ello”, dijo un portavoz del CE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se sumó al rechazo e instó al Reino Unido a “aclarar sus intenciones lo antes posible”. “El tiempo se está agotando”, aseveró.

A su juicio, “el proceso de ratificación del Acuerdo de Retiro continúa, y sigue siendo un compromiso justo y el mejor trato posible”. “Reduce los daños causados ​​por el Brexit para ciudadanos y empresas en toda Europa. Es la única forma de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea”, apuntó.

Otras reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que la situación “es atemorizante para todos. Los primeros perdedores en ese escenario serían los británicos”.

En tanto, Bélgica podría dictar “medidas concretas”, según explicó su primer ministro Charles Michel, que estarán dispuestas para “garantizar los derechos de nuestros ciudadanos y empresas”.

Desde Chile, el director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Rodrigo Yáñez, dijo que ambas naciones han trabajado para establecer las condiciones del comercio bilateral independientemente de cómo resulte el Brexit y que la “prioridad es asegurar que los exportadores chilenos a dicho país sigan gozando de las mismas preferencias de las que se benefician, en la actualidad, conforme a nuestro Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”.

Empresas en vilo

En medio de la disputa política, a sólo dos meses de que se concrete el Brexit, se encuentran las empresas que ayer mostraron su preocupación ante la falta de claridad de lo que está por venir.

Stephen Martin, director general del Institute of Directors, dijo que la situación es un “verdadero fracaso de los líderes políticos que actúan como si tuviesen mucho tiempo”.

“¿Cómo se deben preparar las empresas en medio de esta confusión?”, cuestionó. “Todavía no sabemos la información básica de los procesos. Esto sólo hace que continúe la incertidumbre y eso es simplemente inaceptable”.

Por su parte, Adam Marshall, director general la Cámara Británica de Comercio, dijo que “no hay palabras para describir la frustración, impaciencia y la creciente ira de las empresas después de dos años y medio de una montaña rusa política de alto riesgo que no muestra signos de detenerse”.

Marjorie Chorlins, directora ejecutiva del Consejo Empresarial de Estados Unidos y el Reino Unido de la Cámara de Comercio de EEUU, instó a Londres “a encontrar una solución” y a considerar una extensión del Artículo 50, “si es necesario”.

“Las empresas estadounidenses emplean a 1,2 millón de británicos y han invertido US$ 600 mil millones en el Reino Unido. El mejor resultado posible de Brexit traerá claridad y certeza sobre el camino a seguir”, agregó.

Con ella coincidieron analistas del banco Citi que alertaron que el rechazo en Westminster aumenta las probabilidades de que el Brexit se retrase. “Pequeños cambios no harán que el acuerdo supere la meta (...) La probabilidad de una extensión del Artículo 50 es ahora muy alta, y la posibilidad de que se revoque también aumenta”, sostuvieron.

Escenarios que se presentan a partir de hoy

May enfrenta voto de no confianza en el Parlamento:

Andrea Leadsom, líder de la Cámara de los Comunes, confirmó que los legisladores debatirán hoy la moción de censura en contra de la primera ministra. A las 19:00 hora de Londres (16:00, hora Chile) se someterá a votación.

Si la premier pierde, no se podrá convocar elecciones generales de manera unilateral y surgen cuatro escenarios:

Que May ignore lo que sucedió y continúe gobernando con el riesgo para la propiedad constitucional y la credibilidad parlamentaria.

Presentar una moción para una nueva elección, que requiere una mayoría de dos tercios.

El gobierno o la oposición convoca a otro voto de confianza. Si el Ejecutivo vuelve a perder, activa un período de 14 días tras los cuales se llama a una segunda moción o se llama a elecciones.

O la premier o el gobierno renuncian. Si ocurre lo primero, la reemplaza alguien de su partido. Si sale el Ejecutivo, la Reina llama a la oposición a formar gobierno.