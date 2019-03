May logra acuerdo para desbloquear el Brexit y espera apoyo del Parlamento

Actualidad internacional

La primera ministra británica y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker llegaron anoche a un entendimiento para ampliar el tratado de salida británica de la Unión Europea (UE), introduciendo novedades con las que esperan lograr el apoyo de la Cámara de los Comunes, en una votación que está prevista para hoy.

El acuerdo debe ser ratificado ahora por el Parlamento británico.

Si el acuerdo es aprobado por los parlamentarios, el Brexit podrá ejecutarse de manera ordenada el próximo 29 de marzo, con un periodo transitorio de 20 meses durante el que Reino Unido seguirá teniendo acceso al mercado único mientras se negocia la futura relación comercial entre las dos partes.

Tras un encuentro celebrado en Estrasburgo, Theresa May y Jean-Claude Juncker indicaron que se van a introducir aclaraciones al acuerdo del Brexit, sellado en noviembre del año pasado, para dejar claro que la "salvaguarda" para mantener abierta la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte tendrá un carácter temporal.

El acuerdo inicial señala que Reino Unido seguirá dentro de la unión aduanera de manera indefinida, como fórmula para evitar el restablecimiento de controles en Irlanda, hasta que se encuentre una vía alternativa para dejar abierta la frontera. Esta cláusula enfureció a los euroescépticos del Partido Conservador y al Partido Unionista Irlandés, al entender que Reino Unido podía quedar atada para siempre en la unión aduanera, además de ligar de manera estrecha a Irlanda del Norte con las reglas del mercado común.

David Liddington, número dos del Gobierno británico, compareció anoche en el Parlamento para explicar que May ha logrado en esa cumbre introducir "cambios con fuerza legal" en el tratado para afrontar esas críticas. Por un lado, habrá un "instrumento vinculante" por el que la UE se compromete a no "atrapar" a Reino Unido de manera indefinida en la salvaguarda irlandesa. Además, las dos partes se marcan el objetivo de acelerar las negociaciones para tener un tratado de libre comercio cuanto antes, algo que permitiría mantener el flujo de mercancías en Irlanda y retirar la salvaguarda.Tras el encuentro de Estrasburgo, Juncker advirtió que "es bueno tener una segunda oportunidad, pero no habrá una tercera renegociación del acuerdo ni nuevas garantías.

El Parlamento británico debe saber que esta es su última oportunidad para aprobar el pacto". May, por su parte, admitió que lo acordado no modifica el pacto inicial, al tratarse más bien de un anexo aclaratorio. La cuestión clave ahora es ver si esta nueva fórmula convence a los más de cien diputados euroescépticos del Partido Conservador de May y a los diez representantes del Partido Unionista Irlandés (DUP) que habían votado en contra del pacto inicial.

Sin su respaldo, es imposible que el acuerdo pueda superar el trámite legislativo, ya que la oposición más pro-europea votará contra el plan de May al entender que sería preferible para el país seguir en el mercado común o, simplemente, dar marcha atrás al proceso.Un papel clave va a ser jugado por Geoffrey Cox, abogado general del Gobierno, quien emitirá su opinión sobre la fuerza legal de los cambios antes de la votación de en el Parlamento.

En caso de que Westminster vuelva a rechazar hoy el pacto de salida, está previsto que mañana miércoles haya otra votación para comprobar si los parlamentarios prefieren ejecutar un Brexit sin acuerdo. Es muy poco probable que esta idea alcance una mayoría, por lo que habrá otra votación, esta vez para decidir si es mejor prorrogar la fecha prevista del Brexit por tres meses, con el objetivo de seguir negociando con Bruselas.

Ante las noticias sobre los avances en la cumbre May-Juncker, la libra esterlina rebotó con fuerza en los mercados, ganando más de un 1% frente al euro y el dólar. Los inversores confían en que la firma de un acuerdo que permita ejecutar un Brexit ordenado, evitando una salida caótica que podría haber dañado a la economía y los mercados.

La reunión en Estrasburgo fue la culminación a varias semanas de negociación entre Londres y Bruselas. En febrero, la Cámara de los Comunes aprobó una moción pidiendo cambios en la "salvaguarda" irlandesa incluida en el tratado inicial.

Este pacto había sido derrotado por 432 a 202 votos en el Parlamento un mes antes. Con este mandato, May fue a Bruselas a reclamar la reapertura del acuerdo, pero Bruselas manifestó su oposición a introducir cambios. Tras varias semanas de tiras y aflojas, lo pactado por May y Juncker contempla la firma de un anexo al tratado, aclarando la temporalidad de la permanencia británica en la unión aduanera.