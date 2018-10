May propone flotilla para garantizar suministros tras Brexit

Actualidad internacional

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, está elaborando planes para formar una flotilla de barcos con los que pueda garantizar el suministro de alimentos y medicinas, en caso de que no sea posible lograr en marzo un acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea. La medida busca hacer frente a posibles bloqueos y controles aduaneros por parte de Francia en la muy utilizada ruta Dover-Calais. La posibilidad de que Londres enfrente una escasez de “suministros críticos” perecederos desencadenó una discusión sombría entre May y su gabinete, con la que la premier insistía a sus ministros que respaldaran sus intentos de lograr un avance. Por el tema, habrá ahora encuentros semanales del gabinete.