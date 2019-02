May resiste la presión de Europa e insiste en que no aplazará la fecha del Brexit

Actualidad internacional

El líder Laborista afirmó, por su parte, que la oposición respaldaría un nuevo referendo sobre la decisión de abandonar la Unión Europea.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció ayer que aplazó la votación que haría esta semana el Parlamento sobre su acuerdo por el Brexit hasta el 12 de marzo, 17 días antes de que el país deba concretar su salida de la Unión Europea. Eso le daría una ventana más amplia para seguir renegociando los términos del acuerdo con las autoridades en Bruselas.

Pero la presión es cada vez mayor para la premier, ya que ayer nuevas voces europeas la llamaron a pedir un aplazamiento del Brexit, y a nivel interno la oposición laborista dijo que respaldaría un segundo referendo.

La decisión de mover la fecha de la votación en el Parlamento británico surgió luego de que tres miembros de su gabinete amenazaran con votar en contra del gobierno con el fin de bloquear una salida sin acuerdo.

May participó ayer en una cumbre de líderes europeos con sus pares de Medio Oriente en el resort Sharm el-Sheij, en Egipto.

Tras reunirse con May, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aumentó la presión sobre la líder británica al decir que posponer la fecha de salida de la UE es ahora la “solución racional” para el Reino Unido, dado el corto tiempo que queda para evitar una salida “caótica” del bloque, porque “está claro que no hay mayoría” para que el plan negociado por May sea aprobado en la Cámara de los Comunes.

“Entre menos tiempo hay hasta el 29 de marzo, mayor es la probabilidad de una extensión”, expresó Tusk. “Este es un hecho objetivo, no nuestra intención ni nuestro plan”, agregó. Sin embargo, la sugerencia recibió el rechazo inmediato de May. “Un retraso en el proceso no garantiza una decisión en el Parlamento, no garantiza un acuerdo”, planteó.

Segundo referendo

Ayer, además, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, anunció que la oposición respaldaría un nuevo referendo sobre la salida de la UE. El partido dijo que propondrá o apoyará una enmienda a favor de una votación pública “para evitar un Brexit Tory dañino”.

Algunas figuras senior del laborismo dijeron incluso que harían campaña por permanecer en el bloque, lo que marca un cambio en un partido que apoyó el Brexit en su manifiesto electoral de 2017.