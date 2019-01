Mejores resultados de Goldman Sachs alivian a la banca de EEUU

Actualidad internacional

En el cuarto trimestre, la entidad reportó ganancias de US$ 6,04 por acción, muy por sobre las proyecciones que apuntaban a US$ 4,30. Los ingresos también fueron mayores a lo esperado.

Goldman Sachs reportó hoy resultados para el cuarto trimestre de 2018 que superaron ampliamente las expectativas de analistas, entregando un golpe de optimismo en una temporada de débiles reportes en la banca estadounidense.

La entidad generó utilidades de US$ 6,04 por acción en el período, muy por sobre las expectativas que apuntaban a US$ 4,30. En tanto, los ingresos de US$ 8.080 millones también superaron las proyecciones de US$ 7.550 millones.

Goldman Sachs también es el único que logró un crecimiento de su negocio de renta fija, un área que golpeó el desempeño de Citigroup y JPMorgan. Las acciones llegaron a subir 3,7% en operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York.

Así, el banco cerró con fuerza un 2018 complejo, en el que sus acciones retrocedieron cerca de 34%, el peor desempeño entre los seis mayores bancos de EEUU. Detrás de esa baja está, en parte, el escándalo del fondo de inversión 1MDB, que es investigado por fraude y que está relacionado con exfuncionarios de Goldman Sachs.

La estrategia de la entidad para hacer frente a los costos legales del escándalo está entre los flancos abiertos para analistas, a medida que el CEO David Solomon enfrenta su primera llamada de conferencia, tras asumir el cargo en octubre de manos de Lloyd Blankfein.