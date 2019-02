Mercado teme más disfunción en EEUU tras desafiante discurso de Donald Trump

Actualidad internacional

Congreso se acerca a lograr un acuerdo por seguridad fronteriza, pero la Casa Blanca no ha asegurado su apoyo y podría forzar un nuevo cierre federal.

Wall Street despertó ayer con renovada incertidumbre sobre la política comercial del gobierno de Donald Trump, y más temor de que la Casa Blanca y el Congreso no logren acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del sector público la próxima semana.

El discurso del Estado de la Unión del mandatario, la noche del martes, fue leído más como un mensaje electoral con miras a 2020 que una rendición de cuentas al Congreso. El jefe de Estado reforzó sus críticas al Partido Demócrata por no querer financiar su muro en la frontera con México y se jactó de la aceleración de la economía estadounidense.

“Es más el inicio de una campaña de reelección que un discurso que vaya a producir mucho en términos de logros legislativos”, escribió en un reporte el analista Ed Mills, de la consultora Raymond James.

Su reporte destacó “la línea dura en el financiamiento para el muro, declaraciones positivas en general sobre las negociaciones comerciales con China, un llamado a bajar los precios de los medicamentos, un discurso expansionista en gasto en defensa y un llamado a resistirse a las investigaciones del Congreso”.

Incluso el llamado del mandatario a la unidad bipartidista, especialmente en temas como la inversión en infraestructura y el valor de las medicinas, dejaron a quienes lo escuchaban desde el mercado con gusto a poco. “Todos están de acuerdo en eso, pero no hay acuerdo en los detalles”, escribió en otro informe el analista Greg Valliere, de Horizon Investment.

Casa Blanca vs. Capitolio

Los ataques de Trump a la oposición aumentan las expectativas de que el país se encamine a un nuevo cierre federal, tras haber puesto fin hace pocas semanas al más largo de su historia, de 35 días. El llamado shutdown –que, según cálculos del Congreso, generó pérdidas de

US$ 11 mil millones, más de un cuarto de lo cual es irrecuperable– se produjo por la negativa del mandatario de promulgar una ley de gastos que no incluía fondos para su muro fronterizo.

El Congreso se ha dado plazo hasta mañana para un pacto de seguridad fronteriza que permita extender el financiamiento más allá del 15 de febrero, cuando termina el pacto de corto plazo alcanzado en enero. Si la Casa Blanca no la promulga, podría haber un nuevo shutdown.

Ayer, la principal legisladora demócrata en las negociaciones con el oficialismo, Nita Lowey, dijo que esperaba lograr un acuerdo antes de mañana, y algunos republicanos manifestaron su disposición para ello.

Si Trump lo desecha, podría incluso cumplir su amenaza de un inédito estado de emergencia nacional para destinar recursos al muro.

El Ejecutivo no lo descarta. En una entrevista con CBS News, el vicepresidente Mike Pence defendió las acciones del mandatario y se negó a calificar el cierre federal como un error. “Nunca he pensado que sea un error defender lo que crees (...) Los estadounidenses vieron a este presidente absolutamente decidido a mantener su palabra de asegurar nuestra frontera y poner fin a la crisis de la inmigración ilegal”.

Presidente acorralado

Las señales de disfunción en Washington y la incertidumbre de las negociaciones con China enervan a analistas en días clave. A la fecha límite del 15 de febrero, se suma el plazo acordado por Washington y Beijing para un acuerdo comercial, que es el 1 de marzo.

“No hay razón para pensar que él quiere unidad. La división le conviene”, dijo a Reuters el experto de opinión pública de la Universidad Vanderbilt, John Geer. “El presidente puede llamar a trabajar juntos, pero su comportamiento pasado sugiere lo contrario”.

Por su parte, el columnista Edward Luce, de Financial Times, escribió que “Trump no puede darse el gusto de ser culpado por otro cierre federal”. Anadió que, con su promesa del muro, que reiteró el martes asegurando que “haré que se construya”, el jefe de Estado “se ha puesto a sí mismo en una esquina de la que no hay salida. Sin muro, la base de Trump se le irá en contra. Pero sólo puede financiarlo generando una crisis en la que es casi seguro que perderá”.

Fuerte baja de importaciones reduce déficit comercial

El déficit comercial de Estados Unidos cayó en noviembre a su menor nivel en cinco meses, mostraron ayer cifras del Departamento del Comercio. La brecha cayó 11,5% en comparación con el mes anterior a US$ 49.300 millones, por debajo de los US$ 54 mil millones previstos por analistas. Las importaciones de bienes y servicios bajaron 2,9%, mientras las exportaciones cayeron 0,6%.

Un análisis de Bloomberg apunta que las cifras pueden reflejar el efecto de los aranceles cruzados entre EEUU y China, dado que las importaciones desde el gigante asiático se redujeron en unos US$ 3 mil millones en el mes.