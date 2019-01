Mercados e inversionistas quedan a ciegas: "cierre del gobierno" comienza a afectar entrega de cifras económicas clave

Actualidad internacional

Algunas agencias oficiales, que se encuentran sin financiamiento desde el 22 de diciembre, están aplazando la entrega de reportes que afectan a la toma de decisiones económicas.

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que ya se prolonga por 18 días, está comenzando a afectar la entrega de reportes económicos, que son necesarios para guiar la toma de decisiones de autoridades, inversionistas y mercados.

Las agencias “no esenciales” no reciben fondos desde el 22 de diciembre en medio de una confrontación política entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata por el financiamiento para un muro en la frontera con México.

La Oficina del Censo aplazó esta mañana la entrega de las cifras de exportaciones de bienes y servicios para noviembre, dejando a los agricultores y operadores a ciegas en medio de un punto crítico en la guerra de aranceles con China.

Las cifras son además un insumo clave para los datos del PIB, cuya próxima actualización estaba programada para el 30 de enero.

La semana pasada el Departamento de Agricultura suspendió la entrega de cuatro informes sobre stocks de granos, cosechas, producción, trigo de invierno y oferta y demanda mundial, una información que normalmente afecta las transacciones en los mercados de futuros de Chicago.

La información fue postergada justo en momentos en que China está retomando las compras de soya de EEUU en un gesto de paz hacia la Casa Blanca.

Robert Hillman, jefe de inversiones del grupo Neuron Advisers, señala que los datos permiten a los gestores de fondos identificar las estrategias de inversión vulnerables ante un shock de mercado.

La falta de información está forzando a los analistas a ser más creativos, recurriendo a reportes como encuestas empresariales y datos de tráfico portuario.

Y no son solo los economistas: el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la situación probablemente va a afectar la capacidad del banco central para tomar decisiones.

“Estamos volando a ciegas en gran medida”, dijo Joshua Shapiro, economista jefe para EEUU de Maria Fiorini Ramirez, en Nueva York. “Las tendencias muestran bajas tanto en las importaciones como en las exportaciones a largo plazo pero es difícil decirlo sin los datos. Es una parte crucial de un cuadro que ahora mismo no tenemos”, se lamentó en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Banqueros y abogados están analizando el impacto en las Ofertas Públicas Iniciales y otro tipo de emisiones de acciones. Aunque no hay ninguna OPI programada para las próximas semanas, hay 167 compañías que han declarado públicamente sus intenciones.

La falta de actividad puede reflejar la incertidumbre en la industria sobre si la Securities and Exchange Commission (SEC) estará en condiciones de completar los procedimientos necesarios. “Cualquier compañía pensando en lanzar esta semana puede ya estar siendo afectada”, dijo a Financial Times Joseph Grundfest, profesor de Stanford Law School y excomisionado de la SEC. “No tener un calendario para las OPI no es normal. Cuando la SEC reabra será como un cerdo pasando por una pitón. Va a haber un enorme rezago de documentos para completar”.