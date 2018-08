Ministro británico: un brexit sin acuerdo ya es lo más probable

“La intransigencia de la Comisión nos está llevando a que no haya acuerdo”, dijo Fox al Sunday Times. “Sentamos la base sobre la cual puede darse un acuerdo, pero si la UE decide que la obsesión teológica de los no electos debe anteponerse al bienestar económico de la gente de Europa, entonces es un brexit de burócratas, no un brexit popular”, y “habrá un solo resultado”.

En las últimas semanas, el gobierno británico redobló la presión sobre la UE e instó al bloque a aflojar sus límites y ponerse flexible con el tema del brexit. Parte de la estrategia del Reino Unido contempla visibilizar más los planes para un divorcio sin convenio.

Fox dijo que ahora hay una probabilidad de 60% de que no se cierre un acuerdo mientras se acerca la fecha programada para la separación del Reino Unido en marzo. Sus dichos llegan tras una advertencia lanzada la semana pasada por el secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, quien dijo que “enfrentamos la posible perspectiva de que no haya acuerdo por accidente”, mientras el Gobierno redobla los preparativos por si no hay acuerdo.

La oficina de May dijo “confiar” en que sí habrá uno y el secretario del brexit, Dominic Raab, dijo al diario francés Les Échos el viernes que no ve una alternativa a eso.

Preparativos

“Es fundamental que la perspectiva de que no haya acuerdo le parezca creíble a la UE”, dijo Fox. “Si nuestro mensaje al respecto se está volviendo más creíble y resonando en aquellos con quienes negociamos en Europa, entonces nuestra postura de negociación es cada día más fuerte y no deberíamos hacer nada para socavarla”.

Con todo, no es una perspectiva que deleite a las empresas y los mercados. La libra esterlina se desplomó por debajo de US$1,30 el viernes, luego de que el presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo a la BBC que las perspectivas de un brexit sin acuerdo eran “incómodamente elevadas”. Este lunes, Bombardier Inc., el fabricante de aviones, declaró a Press Association que podría tener que acumular stock de piezas por un costo de 30 millones de libras (US$39 millones) para mitigar las consecuencias de un brexit sin acuerdo que perturbe el comercio y las cadenas de suministro.

Por su parte, el ministro de Hacienda del Reino Unido, Philip Hammond, advirtió a las empresas de servicios financieros que Francia encabeza un intento por cargarlas con nuevas normas luego del brexit, lo que les volverá más difícil operar en la UE, según una nota publicada este lunes en el Financial Times. Hammond dijo a una reunión de ejecutivos de la City que, aunque al principio el bloque minimizará las perturbaciones, es probable que con el tiempo apruebe regulaciones que obstaculizarán las operaciones de los bancos británicos, según el periódico.

En un comunicado enviado por email el domingo, la oficina de May declaró que, si bien el Gobierno “confía” en que llegará un acuerdo, “prepararse para todos los escenarios es tarea de un Gobierno responsable”.