Morales dice que buscará "negociación efectiva" por acceso al mar si es reelecto

El mandatario boliviano ofreció hoy cuenta pública de sus 13 años de gobierno, a sólo cinco días de unas primarias en que su repostulación es controvertida.

Al cumplir hoy 13 años como presidente de Bolivia, Evo Morales insistió en que el acceso de su país al mar "sigue siendo un desafío pendiente", en una cuenta pública a pocos días de las primarias presidenciales con miras a las elecciones de octubre.

El jefe de Estado, quien planea postular a un cuarto mandato consecutivo en octubre, destacó el crecimiento económico de su país y el bajo desempleo e inflación. También resaltó la reducción de la pobreza extrema que, según cifras de su administración pasó de 38,2% en 2005 a 15,2% en 2018.

Pero también dijo que su gobierno insistirá en buscar acceso al mar, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desestimara una demanda en que el país aseguraba que Chile tenía obligación de negociar una salida soberana.

Morales señaló que el tribunal determinó en sentencia que "Chile ocupó territorio costero de Bolivia" y añadió que "el pueblo boliviano debe tener certeza de que nuestra demanda tiene más vigencia que nunca (...) seguiremos trabajando de manera pacífica"".

También aseguró que su gobierno buscará "negociación efectiva" y seguirá "trabajando en las instancias internacionales para hacer cumplir nuestra demanda (...) Estamos fortaleciendo contactos con el mundo para negociar acceso al mar por el Océano Pacífico y el Atlántico. Y seguimos trabajando con países sin acceso soberano al mar en el marco de las normas internacionales".

La repostulación de Morales a la presidencia es controvertida. En 2016, el mandatario fue derrotado en un referendo en el que buscaba habilitarse para buscar la reelección por tercera vez consecutiva, algo que no está previsto en la Constitución que él mismo reformó en 2009. No obstante, el Tribunal Constitucional del país le permitió buscar nuevamente el cargo.

Promesas electorales

Pese a tratarse de una cuenta pública, el mandatario no escatimó en promesas electorales para octubre. Aseguró que "nosotros como gobierno garantizaremos que la economía siga creciendo de forma sostenida, que el salario se seguirá incrementando, que los bonos y rentas se mantendrán y que paulatinamente se incrementarán, que los extranjeros no serán nunca más dueños de nuestros recursos naturales, que el precio de los servicios básicos, del gas y de la energía serán accesibles y que no volverá el racismo, que los pobres y los humildes seguiremos siendo una prioridad para el Estado".

En el plano económico, manifestó que "seguiremos siendo líderes en América del Sur, porque tenemos un plan. Después de nacionalizar, empezamos a industrializar. Estos proyectos del Estado permitirán seguir creciendo y distribuyendo los ingresos".

Añadió que "en los próximos días habrá novedades en mega campos de gas. Impulsaremos la producción y exportación de gas. Seguiremos desarrollando el complejo industrial de litio".

El mandatario concluyó su discurso, de poco más de 50 minutos, asegurando que "vamos a ganar las elecciones".

La oposición

Antes del discurso presidencial de hoy, el candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, pidió al Jefe de Estado informar a la ciudadanía en su informe sobre el "fracaso" de Bolivia en la demanda instaurada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que honre sus compromisos de negociar una salida soberana al Pacífico.

"El pueblo no puede aceptar que haya llegado de La Haya y no haya explicado las consecuencias del fallo para nuestra causa marítima", escribió el político de oposición en su cuenta en Twitter.