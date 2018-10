Musk cumplió: Tesla logró ganancias en el tercer trimestre e ingresos superaron expectativas

Actualidad internacional

Las acciones llegaron a subir 11% tras el cierre de la bolsa neoyorquina. Los analistas esperan que la empresa demuestre que el alza es sostenible.

El trimestre más difícil para el fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, podría terminar siendo históricamente positivo para la fabricante de automóviles eléctricos.

La compañía reportó hoy utilidades operativas e ingresos que superaron las expectativas de analistas para el período entre julio y septiembre. Además, dijo que espera que los retornos positivos se mantengan a final de año.

La compañía logró ganancias por US$ 312 millones, mientras los ingresos se ubicaron en US$ 6.820 millones, muy por encima de las expectativas de analistas, que apuntaban a US$ 6.100 millones.

Los resultados, informados tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, hicieron que la acción se disparara más de 11% en operaciones fuera de rueda.

El trimestre estuvo marcado por la fuerte volatilidad de los títulos de la empresa, en respuesta a escándalos protagonizados por Musk. El fundador delineó en Twitter un plan para sacar a la empresa de la bolsa y luego tuvo que retractarse, lo que le valió una investigación por manipulación de mercado en EEUU.