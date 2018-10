Musk supera su peor trimestre: Tesla anota primeras ganancias en dos años e ingresos superan las expectativas

Actualidad internacional

La firma aseguró que generará utilidades también a fines de año, en parte gracias a la popularidad de su Model 3, que ya es el quinto sedan más vendido en EEUU.

El tercer trimestre de este año fue duro para Elon Musk, CEO y fundador del fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Una serie de polémicas terminaron con una investigación de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) y su salida como presidente del directorio de la compañía. Pero, pese a todos esos tropiezos, entre julio y agosto Musk cumplió una promesa: Tesla logró utilidades que, asegura, serán estables hasta fin de año y los ingresos se ubicaron muy por encima de las expectativas de analistas.

La empresa reportó ayer ganancias de US$ 312 millones en el tercer trimestre, frente a expectativas de analistas consultados por Bloomberg, que preveían pérdidas de más de US$ 200 millones. Los ingresos, en tanto, fueron de más de US$ 6.800 millones, muy superiores a los US$ 6.100 proyectados y un salto anual de 129%.

“Fue un trimestre verdaderamente histórico”, señaló la empresa en un comunicado, en el que también aseguró que espera un balance positivo para fin de año. “Los gastos operativos deberían crecer muy poco en el cuarto trimestre en comparación con el tercero”, agregó.

Las acciones se dispararon tras el anuncio. Mientras en la apertura del mercado se ubicaban 6% bajo su nivel de inicios de año, tras el reporte saltaron más de 11% en operaciones fuera de rueda. A lo largo de 2018, los títulos han reaccionado con fuerza a las polémicas de Musk: en agosto llegaron a alcanzar un salto de 22% y este mes habían anotado una baja de 20% hasta sus mínimos del año.

Momento crucial

Las buenas noticias para Tesla llegaron en un punto importante para la empresa, que en junio cumplió ocho años cotizando en bolsa. Adam Jonas, de Morgan Stanley, escribió que se trata “de un punto crítico para su producto más importante (el Model 3) y, debatiblemente, el punto más crítico de su liquidez y acceso a capital desde que es una empresa abierta a bolsa”.

Los resultados muestran que la empresa logró resolver los problemas de producción del Model 3, su primer automóvil de consumo masivo que, según la empresa, ya es el auto de mayor venta en EEUU medido por ingresos y el quinto mayor en términos de volúmenes. La firma aseguró que comenzará a recibir órdenes desde Europa y China.

Tesla también logró quemar menos efectivo de lo acostumbrado, con un flujo de caja positivo de US$ 881 millones. Los gastos de capital se ubicaron en US$ 510,3 millones, por debajo de los US$ 612,9 millones esperados por analistas de Bloomberg.

Pero no todo fueron buenas noticias. En la encuesta anual de confianza automotriz de la revista Consumer Reports, publicada ayer, el Model S de Tesla se ubicó por primera vez bajo el promedio y perdió el estatus de “recomendado” por los consumidores. No obstante, el Model 3 mantuvo su posición.

La promesa de Elon

El positivo desempeño de Tesla entre julio y septiembre fue leído como el cumplimiento de una promesa de Musk, quien había dicho que su compañía sería rentable antes de fin de año.

Pero el escepticismo era alimentado por los escándalos del ejecutivo, que incluyen su anuncio de que tenía “financiamiento asegurado” para deslistar a Tesla, de lo que luego se retractó; la investigación y posterior pago de US$ 40 millones a la SEC en agosto, y las críticas por beber alcohol y fumar marihuana durante un programa radial en vivo.

En una entrevista con el New York Times, derramó lágrimas y declaró atravesar “el peor período” en su vida.

Superada la tormenta, las apuestas ahora se enfocan en cuánto durarán los números verdes. El trimestre pasado fue apenas el tercero en que Tesla generó utilidades desde que está en la bolsa, y la primera vez desde 2016.

El excéntrico Musk, conocido por dormir en la fábrica de Tesla para asegurarse de cumplir las metas de producción, parece tener una nueva oportunidad para demostrar que su empresa insigne es una apuesta confiable para los inversionistas.

Boeing sorprende y la nube impulsa a Microsoft

El fabricante de aviones Boeing reportó ayer ganancias de US$ 3,58 por acción para el tercer trimestre, un avance de 37% en comparación con el mismo período de 2017 y muy por sobre las expectativas. Entre julio y septiembre, los ingresos se ubicaron en US$ 25.100 millones, unos US$ 1.000 millones más de lo previsto.

Por su parte, Microsoft reportó un salto de 19% en sus ingresos del período, superando las expectativas de analistas. El resultado estuvo impulsado por un alza de 76% en los ingresos por sus servicios en la nube. Las acciones de la empresa llegaron a subir 4,5% en las operaciones tras el cierre de la bolsa de Nueva York.