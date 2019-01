Netflix decepciona en el cuarto trimestre y acciones caen hasta 5% tras el cierre

Actualidad internacional

La mayor plataforma de TV online del mundo no cumplió con las expectativas de nuevos usuarios y dejó entrever que la ofensiva de programación original no enganchó lo suficiente.

Netflix cerró el año 2018 con cifras decepcionantes para el mercado, a pesar de haber lanzado en los últimos tres meses una lista de contenido de programación original que incluyó la película de suspenso “Bird Box”, protagonizada por Sandra Bullock.

La firma entregó ayer, tras el cierre de las operaciones de Wall Street, sus resultados para el cuatro trimestre que no lograron cumplir con las expectativas de los analistas.

Tras ello, las acciones llegaron a caer hasta un 5% fuera de rueda, aunque luego se recuperaron levemente.

El gigante del streaming anunció que obtuvo ingresos por US$ 4.190 millones entre octubre y diciembre, un 27,4% más que el mismo período del año pasado, pero por debajo de los US$ 4.210 millones previstos por los especialistas.

En cuanto a las ganancias, la compañía con sede en California registró US$ 133,94 millones, una cifra menor a la del cuatro trimestre de 2017 cuando obtuvo US$ 185,5 millones y muy por debajo de los US$ 402,8 millones reportados entre julio y septiembre del año pasado.

En tanto, su proyección sobre las ventas para el trimestre que está en curso también fueron menores a las esperadas y su director ejecutivo, Reed Hastings, dijo que “veía quema de efectivo” en los meses por venir.

“Espero una tasa de quema de efectivo similar para el año 2019, que será seguida por mejoras en los siguientes años”, reconoció.

Débil enganche

Según Bloomberg, los datos entregados ayer demuestran que la explosión de nueva programación no logró enganchar lo suficiente a los espectadores y que los gastos no se recuperan tan rápido como se pensaba.

Al final del tercer trimestre, Netflix tenía planificado destinar

US$ 8.400 millones en programación durante los siguientes 12 meses.

Se esperaba que, en línea con las tendencias recientes, la compañía gastara -durante el último trimestre de 2018- más en contenido y en programación original, lo que justificaría la caída interanual de los ingresos en un 28%.

Pero, aún así, no estaba previsto que los costos por contenido impactaran tanto, en medio del auge de la competencia por parte de empresas dedicadas que están inclinando sus negocios hacia el streaming como Amazon, Disney y AT&T.

Aumento de suscriptores

En cuanto a la cantidad de nuevos suscriptores pagos en el mundo, Netflix dijo ayer que había sumado un récord de 8,8 millones entre octubre y diciembre, y estimó que podrá añadir otros 8,9 millones en el trimestre que está en curso. Ello significaría un aumento de 8% interanual.

Sin embargo, los analistas esperaban 9,18 millones de adiciones a nivel mundial para el cuarto trimestre y 7,64 millones para el trimestre actual, según datos del IBES de Refinitiv.

Netflix había estado agregando suscriptores a buen ritmo, por lo que analistas consideran que el débil crecimiento pondrá más atención sobre el aumento reciente de los precios, de entre US$ 1 y US$ 2 en Estados Unidos, y la posibilidad de que se extienda a América Latina.

Esto debido a que la mayor parte del impulso de Netflix proviene de otros países. La compañía cree que los mercados internacionales algún día representarán hasta el 90% de su base de clientes y, de hecho, ayer dijo que pronosticaba que las adiciones seguirán originándose desde fuera de EEUU.

Para la primera economía mundial estima 1,83 millones de nuevas suscripciones, mientras que en el ámbito internacional espera sumar 7,3 millones de personas.