Netflix emite bonos por US$ 2 mil millones

Actualidad internacional

Tras sorprender con un crecimiento de su base de suscriptores en el tercer trimestre, Netflix anunció ayer que volverá a emitir bonos para financiar nuevos programas.

La oferta equivalente a US$ 2 mil millones (en dólares y euros) llevará la deuda de la compañía por primera vez sobre los US$ 10 mil millones, pero un reporte de Moody’s prevé que el endeudamiento se reduzca a 2020. La compañía, que ha dicho que priorizará sus series y películas originales, espera gastar unos US$ 3 mil millones en efectivo este año.

Fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que la venta será asesorada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank y Wells Fargo.