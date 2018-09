Nominado de Trump a la Corte Suprema se defiende ante el Senado: “No renunciaré”

Actualidad internacional

Brett Kavanaugh insistió en su inocencia, tras ser acusado de tres mujeres de acoso sexual cuando era estudiante de secundaria y universitaria.

El comité judicial del Senado de Estados Unidos vivió hoy una larga jornada, dedicada exclusivamente al debate sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema del país, luego de que tres mujeres acusaran al magistrado de acoso sexual.

Mientras en la mañana los senadores entrevistaron a la doctora Christine Blasey Ford, la primera denunciante de Kavanaugh, durante la tarde fue el turno del mismo nominado para responder las preguntas de los parlamentarios.

"Niego la acusación. Nunca tuve encuentro sexual o físico con la doctora Ford. Nunca he atacado sexualmente a la doctora Ford o a nadie", señaló el magistrado. Agregó: "No cuestiono que la doctora Ford haya sido atacada por alguien, en algún lugar, en algún momento. Pero no lo hice yo; no lo he hecho con nadie. Soy inocente de estas acusaciones".

Durante la sesión, la voz de Kavanaugh fue desde la ira a la emoción. Señaló que "este proceso de confirmación se ha convertido en una desgracia nacional" y acusó a la oposición demócrata de "un golpe político calculado". Añadió: "No me intimidarán para renunciar a este proceso".

De ser confirmado, Kavanaugh podría generar una mayoría conservadora en el máximo tribunal del país, que tiene el potencial de durar décadas, dado que el cargo es vitalicio.

Tras las entrevistas en la comisión, el pleno del senado debe someter la nominación a voto. No obstante, varios senadores, entre ellos republicanos moderados, han pedido postergar el voto y pedir una investigación independiente del FBI.