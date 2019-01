Nueva fecha clave para el Brexit: May reagenda voto para el 29 de enero

Actualidad internacional

La premier se enfocará en diálogos con los partidos para asegurar que su plan sea aprobado, con apenas dos meses para que el divorcio con la UE se haga realidad.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, estableció el 29 de enero como la fecha en que el Parlamento volverá a someter a votación su propuesta de divorcio con la Unión Europea, tras sufrir una humillante derrota esta semana.

La nueva fecha fue comunicada por la líder del oficialismo en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom. Los legisladores podrán presentar enmiendas sobre la propuesta, que serían votadas en la misma sesión.

La nueva fecha se establece luego de que May sobreviviera a un voto de censura ayer. Aunque la premier ha prometido defender los términos del acuerdo que ella misma negoció con Bruselas, la autoridad pasará la próxima semana y media conversando con los diferentes partidos para lograr un consenso.

Ayer, se reunió con la líder del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, Arlene Foster, cuya colectividad es aliada de los conservadores en el gobierno, pero que votó en bloque contra el pacto.

Entre esos diálogos, no obstante, no estará presente el Partido Laborista que lidera Jeremy Corbyn, quien ha exigido que May descarte un divorcio sin acuerdo y "deje de gastar miles de millones de nuestro dinero" preparándose para ese escenario.