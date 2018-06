Nuevo gobierno en España: Dos mujeres tomarán las riendas económicas del país

Actualidad internacional

Nadia Calviño y María Jesús Montero, de Economía y Hacienda respectivamente, deberán ejecutar un presupuesto ajeno y cumplir con la UE.

A partir de hoy, las mujeres toman las riendas de España. El nuevo jefe de gobierno, Pedro Sánchez, anunciará quiénes integrarán su gabinete y, de los primeros once nombres que se dieron a conocer ayer, sólo dos son hombres.

El Ejecutivo combinará experiencia y caras nuevas pero, sobre todo, tendrá figuras de máxima confianza dentro de la dirección del PSOE. Una de ellas es Carmen Calvo, exministra de Cultura en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, y quien ahora será la nueva vicepresidenta única y ministra de la Igualdad.

Es una de las figuras más importantes del núcleo duro de Sánchez y se destaca por su activismo feminista. Ha sido artífice de la Ley de Igualdad Salarial y de la Ley de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres en el ámbito Laboral, dos de las iniciativas más ambiciosas y emblemáticas de los socialistas.

En tanto, la economía de la nación pasará a estar comandada por dos destacadas figuras: la gallega Nadia Calviño en la cartera de Economía y la andaluza María Jesús Montero en Hacienda.

Economía con rostro de mujer

Calviño liderará el Ministerio de Economía en un momento en el que el país crece a un ritmo anual de 3%, pero con la expectativa de que se vaya desacelerando ligeramente, y bajo la pormenorizada atención de Bruselas y de los mercados que han vivido semanas volátiles por la inestabilidad política en Italia.

Con un mensaje plenamente europeísta, la hasta ahora directora de presupuestos de la Comisión Europea tiene en sus manos la difícil tarea de defender unas cuentas públicas que no son suyas, mientras devuelve la confianza al bloque.

Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, fue de las primeras en celebrar su nombramiento. “En un momento clave para la Unión Europea, tener a Nadia Calviño como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”, dijo en Twitter.

Calviño además tendrá que elaborar el cuadro macroeconómico que acompañará al techo de gasto que se aprobaría en julio, y lograr el apoyo de un parlamento muy fragmentado. Por ello, parece probable que tenga que realizar concesiones para lograr respaldos y sacar adelante sus medidas.

En tanto, en el sector financiero, tendrá que decidir el futuro de Bankia. La clave está en qué momento llevar a cabo la privatización y de qué forma, pues la administración anterior se había fijado entre sus objetivos que el Estado -que controla aún más del 60% de la entidad- saliera del capital a fines de 2019.

Peso pesado del PSOE

Junto a Calviño trabajará Montero desde el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de lograr un déficit público de 2,2% del PIB comprometido con Bruselas como una de sus principales tareas.

Médico de formación, la ministra cuenta con una dilatada trayectoria de gestión pública que deberá aplicar en la tramitación de los Presupuestos para 2018, proyectar los del próximo ejercicio y tomar decisiones ante la reforma de la financiación autonómica independiente.

Su desempeño dependerá de la experiencia que obtuvo como consejera de Salud y como consejera de Hacienda y Administración Pública, cuando manejó las cuentas públicas de Andalucía. Es considerada un “peso pesado” en el PSOE de esa localidad por su estrecha relación con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Las otras caras

También habrá mujeres frente a los ministerios de Sanidad, de Energía y Medio Ambiente, y de Administración Territorial -que afrontará la negociación para atajar la crisis política en Cataluña-, y suenan los nombres de otras tres para la vocería del PSOE en el Congreso, para el Ministerio de Interior y para la cartera de Empleo y Seguridad Social.

En tanto, entre las figuras masculinas, están confirmados José Luis Ábalos para el Ministerio de Fomento y Josep Borrell como titular de Asuntos Exteriores.

"Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que para España", dijo ayer Rajoy.

Rajoy dice "adiós" a la presidencia del Partido Popular

El exjefe del gobierno español y líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció ayer que abandona la presidencia de la organización con la intención de abrir un nuevo período de renovación del partido, luego de que fuese removido de su cargo por una moción de censura.

"Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que para España", dijo Rajoy entre aplausos de los asistentes al comité ejecutivo del PP en la sede de Madrid.

"Durante 37 años he cumplido con mi deber para el partido. Ahora pienso que ha llegado el momento de poner punto y final", agregó.

De esta manera, el dirigente puso fin a las incertidumbres sobre sus planes después de que una exitosa moción de censura la semana pasada -la primera en la historia de la democracia española- dejara al líder socialista Pedro Sánchez en La Moncloa, dos años antes del final de la legislatura. Sin embargo, no detalló qué ocurrirá con su escaño en el Congreso de los Diputados.

El exmandatario señaló que en los próximos días la dirección nacional de la organización se dará cita para convocar un congreso extraordinario que elegirá a su sucesor. "Cumpliré mi mandato como presidente del PP hasta el día que elijan a la persona que me va a sustituir", dijo.

El PP y su líder han estado en el ojo del huracán por la participación de la formación en varios casos sonados de corrupción.