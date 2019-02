Nutrien comienza a gastar la plata que le generó SQM y adquiere empresa en US$ 340 millones

Actualidad internacional

Tras concretarse su salida de SQM, la canadiense Nutrien parece que comenzó a gastarse los aproximadamente US$ 5 mil millones que le generó desprenderse del 32% de la minera no metálica. Hoy, la empresa comunicó que compró el 100% de Actagro en una operación de US$ 340 millones.

La sociedad adquirida por Nutrien corresponde a un desarrollador, fabricante y comercializador de productos y tecnologías ambientalmente sostenibles para el suelo y la sanidad vegetal. Además, la principal cartera comercial de Actagro incluye aproximadamente 30 productos especializados que ayudan al aumento de la productividad de los cultivos y rendimientos financieros para los productores.

Los productos de Actagro se producen en dos plantas de EEUU y se distribuyen por el mundo por medio de minoristas y distribuidores.

"La adquisición de Actagro está alineada con la estrategia de Nutrien de invertir en productos patentados de mayor margen que proporcionan un gran valor para los productores. Actagro tiene un sólido historial de desarrollo y fabricación de productos de nutrición de cultivos de alto valor", comentó Chuck Magro, presidente y CEO de Nutrien.

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación regulatoria de EEUU y se espera que se complete en el primer semestre de 2019.