Otra victoria legislativa para Macri: Senado aprueba su reforma tributaria

Actualidad internacional

El proyecto contempla la reducción del impuesto corporativo de 35% a 25% a 2021, con que el gobierno busca impulsar la inversión y el crecimiento económico del país.

Mauricio Macri se anotó hoy otra gran victoria electoral: tras diez horas del debate, el Senado en su última sesión del año aprobó su proyecto de reforma tributaria, sumándola a la promulgación la semana pasada de los cambios previsionales.

La reforma fue aprobada con 52 votos a favor y quince en contra: a los votos de Cambiemos se sumaron los senadores de la oposición no kirchnerista, el Partido Justicialista.

La principal medida del proyecto contempla una reducción gradual del impuesto corporativo sobre dividendos no distribuidos desde el 35% actual a 25% en 2021, con que el gobierno busca impulsar la inversión y alentar el crecimiento económico. También se gravará la renta financiera: los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados a un 15%. El proyecto reduce las contribuciones del empleador al sistema de seguridad social: no los pagarán hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos argentinos (US$ 642) en 2022.

Los cambios incluyen también el aumento de los tributos sobre las bebidas y cervezas, de 20% a 26% y de 8% a 14%, respectivamente.

"La reforma tributaria ayudará a aliviar la carga tributaria y fortalecerá la creación de empleo", celebró hoy el jefe de gabinete Marcos Peña. Para sumar a las provincias, el gobierno logró acuerdos con 23 de los 24 gobernadores, que se comprometieron a reducir sus impuestos al sector empresarial.

El paquete aprobado en la madrugada también incluye el presupuesto para el próximo año, que contempla un crecimiento de 3,5% el próximo año y un déficit de US$ 30 mil millones, y la prórroga del impuesto al cheque –sobre los créditos y débitos bancarios- hasta el año 2022. La recaudación de este último se destinará desde ahora al sistema previsional, y no al Tesoro como ahora.

El voto también estuvo marcado por el debut en la nueva composición del Senado, con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández, quien –predeciblemente- rechazó el proyecto tributario. Pero sí votó a favor de la prórroga de impuesto al cheque. La exmandataria tuvo oportunidad de intervenir al cierre de la sesión, cuando criticó las reformas económicas del gobierno y advirtió sobre el endeudamiento.