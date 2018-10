Otro golpe para Facebook: no logra crecimiento de usuarios y decepciona en ingresos

Actualidad internacional

Las acciones de la red social llegaron a caer 5,2% en operaciones fuera de rueda, pero luego se recuperaron y operan al alza.

Facebook vuelve a decepcionar. La red social de Mark Zuckerberg no logró cumplir con las expectativas de ingresos y de crecimiento de usuarios en el tercer trimestre, aunque sí superó en un 20% las estimaciones de ganancias. Todo en momentos en que trata de recuperarse de los escándalos de privacidad y contenido.

Las acciones de la firma llegaron a caer hasta un 5,2% en operaciones fuera de rueda, aunque de inmediato se recuperaron y ahora operan con un avance de 2,11%.

Lento crecimiento

Entre julio y septiembre, la compañía logró 2.270 millones de usuarios activos mensualmente, por debajo de los 2.290 millones estimados por analistas. La desaceleración del crecimiento después de años de resultados increíbles ha sido una de las principales preocupaciones del mercado, y el débil desempeño de este período refuerza esos temores.

En la entrega de sus resultados el trimestre anterior, la mayor red social del mundo ya había advertido que el crecimiento de sus ganancias e ingresos podría ser el más lento en años.

Respecto de las ventas totales, la cifra aumentó un 33% a US$ 13.730 millones, pero por debajo de los US$ 13.780 millones esperados. En tanto, el ingreso neto atribuible a los accionistas subió a US$ 5.140 millones, o US$ 1,76 por acción, desde los US$ 4.700 millones (US$ 1,59 por papel) de un año antes. Los analistas esperaban que el dato se ubicara en US$ 1,48 por título.