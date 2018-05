“Para Venezuela habrá más sanciones económicas e incluso ruptura de relaciones diplomáticas”

Actualidad internacional

Giovanna de Michele, profesora de la UCV de Caracas considera que las cuestionadas elecciones presidenciales sumirán al país en una mayor crisis interna.

Venezuela quedó, tras las cuestionadas elecciones presidenciales, al borde del aislamiento internacional. Los países del Grupo de Lima –entre ellos Chile-, junto con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la OEA desconocieron la reelección de Nicolás Maduro por considerarla ilegítima y fraudulenta. Las naciones latinoamericanas llamaron a consultas a sus embajadores, desde Washington se emitieron nuevas sanciones y Caracas expulsó al agregado de negocios de EEUU, Todd Robinson, por “conspiración”.

Para Giovanna de Michele, analista internacional y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la situación podría derivar en la ruptura de relaciones diplomáticas.

- En la práctica, ¿cómo se materializa el rechazo internacional?

- En más sanciones, retiro de embajadores, en el cierre de algunas misiones diplomáticas e incluso hasta en la ruptura de relaciones diplomáticas. El Estado venezolano queda sumamente disminuido en la posibilidad de celebrar acuerdos y contratos, y de aliarse en materia comercial, en momentos en que los necesita, considerando que el 90% de lo que se consume en Venezuela es importado. Esto va a generar una mayor crisis interna en lo social, lo humanitario y lo económico.

- Tras las sanciones de EEUU, ¿podríamos ver a China y a Rusia saliendo al rescate de Venezuela?

- No creo. Creo que hay intereses distintos en cada caso. China ve en Venezuela una extraordinaria oportunidad de negocios; no está dispuesta a seguir financiando proyectos, pero sí a participar en ellos invirtiendo de forma directa y asegurando, de primera mano, el retorno de las mismas. El interés ruso es más geopolítico. Rusia intenta reposicionarse en el mundo y Venezuela le abre la puerta a América Latina. Pero Rusia no está en capacidad de asumir el costo financiero de sustentar el modelo político-ideológico y mucho menos el económico de Venezuela, como hizo hace años con Cuba.

- ¿Con quién cuenta Maduro hoy?

- Con aliados ideológicos y políticos, pero no con aliados financieros.

- ¿Qué se viene para Venezuela?

- Muchísima presión internacional, menos margen de maniobra del gobierno a nivel externo y una crisis de representatividad. Mucha incertidumbre e inestabilidad. Tanto el gobierno como la oposición se han visto superados por la magnitud de la crisis y lo grave es que han aflorado divisiones en ambos grupos. Bajo este escenario surgen los outsiders que capitalizan ese vacío inmenso y esas divisiones pueden ser aprovechadas por cualquier liderazgo emergente.