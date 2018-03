Perú abre la puerta para posible transformación política tras renuncia de PPK

Actualidad internacional

Kuczynski recibió ayer el respaldo de países de la Alianza del Pacífico y EEUU confirmó que, hasta ahora, participará en la Cumbre de las Américas a realizarse en Lima.P

La presidencia de Perú estrenará nuevo mandamás hoy cuando tome juramento ante el Congreso el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien sucederá al mandatario saliente Pedro Pablo Kuczynski.

La carta de renuncia presentada el miércoles por PPK, quien dejó el cargo presionado por el escándalo de la publicación de videos de compra de votos para asegurarse su permanencia en la jefatura, fue debatida ayer en el Congreso pero será votada hoy, cuando se estima que Vizcarra ya esté en el país, tras regresar de Canadá donde también cumplía labores de embajador.

Ello le dio 24 horas más de incertidumbre a la nación que, aunque tiene la certeza de que Vizcarra asumirá el poder, no se tiene tan claro qué decidirá hacer: si quedarse a culminar el mandato hasta 2021, si asumir por un tiempo hasta que el país recobre estabilidad y entonces convocar a elecciones generales, o si ceder ante el pedido de partidos políticos de llamar a comicios de forma inmediata, a pesar de que no está contemplado en la Carta Magna.

Mientras, en lo que sería su último día como jefe de Estado, Kuczynski volvió a Miraflores para despedirse de quienes lo acompañaron por casi 20 meses de gestión. La fiscalía anticorrupción presentó una solicitud para impedirle que abandone el país con destino a Estados Unidos, donde se encontraría su esposa desde el 14 de marzo.

Sin embargo, ese pedido no será evaluado ni entrará en vigencia hasta que no sea aceptada su renuncia hoy.

“Si Kuczynski se va (del país) es por corrupto e inmoral”, dijo ayer la excandidata presidencial y líder del partido de izquierda Nuevo Perú, Verónika Mendoza, en una conferencia de prensa donde pidió al nuevo mandatario convocar a elecciones generales.

Oportunidad de oro

Vizcarra tendrá en sus manos una oportunidad de oro para renovar la clase política de la nación, de manera que se logren agilizar las medidas para reactivar la economía.

Según expertos, es el momento ideal para que las principales fuerzas -Peruanos Por el Kambio y Fuerza Popular- retomen las propuestas comunes que plantearon en la campaña presidencial de 2016, para mejorar las perspectivas de crecimiento del país.

Aunque las agencias calificadoras han reconocido que la crisis política podría enfriar a la economía y las inversiones, producto de la inestabilidad política, las estimaciones de crecimiento para éste y el próximo año se mantienen estables, considerando que habría sensación de continuidad con Vizcarra en el poder.

“No anticipamos una desviación de la actual orientación de políticas del gobierno sobre la gestión macroeconómica. El hecho de que el vicepresidente asuma debería reducir la incertidumbre política que hubiese existido en caso de elecciones anticipadas. Por el momento, mantenemos (...) la calificación de A3 de Perú”, dijo el vicepresidente senior de crédito de Moody’s, Jaime Reusche, quien agregó: “mantenemos la previsión de crecimiento de 3,5% en 2018 y 2019”.

El día anterior, Fitch ratificaba su calificación crediticia para Perú en BBB+, con perspectiva estable, tras considerar que existe credibilidad en las políticas macroecónomicas.

Última medida

Antes de firmar su renuncia el miércoles, PPK tomó su última decisión como presidente: aumentar en 80 soles (US$ 24,67) el sueldo mínimo, medida que no se aplicaba desde el gobierno de Ollanta Humala quien hizo lo propio antes de dejar el cargo, en mayo de 2016.

La decisión fue criticada ayer por expertos, ya que estiman que habrá impacto en la estabilidad del mercado laboral formal.

Según recogió el medio peruano RPP, el economista de la Universidad del Pacífico, Flavio Ausejo, consideró que la decisión no responde a un criterio técnico ni de productividad, ni de aumento de la inflación, sino que se trata de una medida populista en medio de la crisis política.

Por su parte, el presidente del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, consideró que el incremento es una “medida desafortunada”.

Apoyo a Perú

EEUU mostró ayer su respaldo a Perú en la realización de la Cumbre de las Américas, la que sería la primera visita del presidente Donald Trump a la región, y manifestó que el país “es una democracia fuerte (...) que abordará la situación en consonancia con la Constitución”.

México y Colombia lamentaron la renuncia de Kuczynski y dijeron que confían en una transición que brinde estabilidad al país andino. Venezuela, en tanto, celebró la salida de PPK con quien se enfrentó en reiteradas oportunidades por la crisis que reina en el país caribeño.

Roger Merino, investigador de la Universidad del Pacífico:

"El mayor desafío del sucesor es recomponer la clase política de Perú"

- ¿Cuáles son las primeras acciones que debería tomar Martín Vizcarra para devolver al país la estabilidad y la confianza?

- Conformar un equipo de gobierno sin un pasado político difícil y confrontacional. Que sean quizá personalidades admiradas, intelectuales, personas intachables que le den un aire al gobierno.

- ¿Y su mayor desafío?

- Recomponer la clase política, actualmente deslegitimada. Vizcarra tiene que convocar a las personas indicadas que den cierta esperanza de que este sistema no es totalmente corrupto.

- ¿Podrá lograrlo sabiendo que también ha estado señalado por corrupción?

- En realidad, el problema no es el actor político sino la intensa lucha política lo que genera inestabilidad económica. A los actores les queda resolver el saldo que tienen con el tema de la corrupción. El actor político "Vizcarra" no causa temor en la clase empresarial. Ha tenido un gobierno regional exitoso, sus ideas son de centro derecha, para nada revolucionarias, y eso da confianza al sector empresarial. El problema es que hasta ahora no hemos vivido una estabilidad real. Todos los presidentes post Fujimori están involucrados en hechos de corrupción. Siempre hemos privilegiado la estabilidad a corto plazo y, si pensamos solo en eso, seguiremos sumidos en una crisis.

- ¿La renuncia de PPK soluciona la crisis o más bien la profundiza?

- La salida de PPK, por renuncia o por vacancia, con el nivel de agitación política que había era inevitable. Lo positivo es que esa historia termina aquí y que debería venir una etapa de menos agresividad. A mi juicio, esta crisis revela que se requieren cambios estructurales de fondo, por lo menos en reforma constitucional.

- ¿Que debería ocurrir con la Cumbre las Américas sin PPK?

- A mi juicio, debería suspenderse o al menos que otro país asuma la organización. La cumbre se llama "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción"; creo que en este momento, Perú es el menos indicado para organizarla. Es irónico y hasta sarcástico hacerlo en el país.