Perú y Ecuador: los nuevos destinos que privilegia la diáspora venezolana

Actualidad internacional

Los ciudadanos caribeños ocupan el cuatro lugar de la lista de solicitudes nuevas de asilo en el mundo, sólo por detrás de países en guerra como Siria, Irak y Afganistán.

Hasta diciembre de 2017, la cifra de venezolanos en Chile había llegado a 164.866, según la Policía de Investigaciones (PDI), casi el doble de lo registrado en 2016. En tanto, el Departamento de Extranjería informó ayer a DF que hasta julio de 2018 se han otorgado 66.619 visas. Ello no contabiliza las personas en proceso de regularización.

Históricamente Venezuela fue un país de inmigrantes. Desde Colombia, Ecuador, Chile y Perú, cientos de miles de personas buscaron refugio en una nación en pleno boom económico. Sin embargo, la instauración del “Socialismo del Siglo XXI” en el año 2000 llevó al país a sumergirse en una grave situación económica y social, que ha ido in crescendo bajo el mandato de Nicolás Maduro.

