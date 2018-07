Pese a rechazar TPP, EEUU habla de su compromiso con una región Indo-Pacífico "libre y abierta"

Actualidad internacional

Michael Pompeo dijo que el país cree en las "asociaciones estratégicas, no en la dependencia estratégica".

El secretario de Estado, Michael Pompeo, tuvo palabras no muy sutiles contra China al referirse al compromiso de Estados Unidos con una región Indo-Pacífico "libre y abierta" a pesar de la decisión que tomó el presidente Donald Trump el año pasado de retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés).

Antes de iniciar una gira por Asia, Pompeo dijo el lunes en la Cámara de Comercio de EE.UU. que el país cree en las "asociaciones estratégicas, no en la dependencia estratégica", una crítica velada a los esfuerzos de China por atraer a los países con financiamiento barato para proyectos de infraestructura y su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, un proyecto destinado a forjar nuevos lazos económicos con Europa, Asia y África.

"Con las empresas estadounidenses, los ciudadanos de todo el mundo saben que lo que ven es lo que obtienen: contratos honestos, términos honestos y sin necesidad de tonterías por debajo de la mesa", dijo Pompeo. Otra ventaja de EE.UU., señaló, es que "los ayudaremos a mantener a su gente libre de coerción o gran dominio del poder".

El discurso de Pompeo se produce en momentos en que EE.UU. y China se encuentran en una creciente guerra comercial que los economistas advierten podría socavar el crecimiento global. La administración de Trump dio plazo al público hasta el martes para comentar sobre su plan de imponer aranceles a otros US$16.000 millones en productos chinos importados. El representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, dijo la semana pasada que las tensiones con China son un "problema crónico" que podría tomar años resolver.

El secretario de Estado admitió que algunas naciones pueden dudar de los compromisos de EE.UU. con la región después de que Trump abandonó las negociaciones sobre el TPP. Pompeo señaló que EE.UU. está trabajando para construir acuerdos comerciales bilaterales de "alto nivel", aunque muchos analistas e incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dicen que la decisión de EE.UU. fue un error, en parte porque el TPP pretendía contrarrestar la influencia de China.

Después del retiro de EE.UU., los ministros de comercio de las 11 naciones que continuaron con las conversaciones del TPP –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam– firmaron un nuevo acuerdo en Chile el 8 de marzo.

El nuevo acuerdo amplía las reglas de libre comercio más allá de la agricultura y los servicios, incorporando la economía digital y adoptando protecciones más fuertes para la propiedad intelectual. A diferencia de un tratado comercial tradicional que simplemente cubre el intercambio de bienes y servicios, existen requisitos más amplios en áreas tales como temas laborales, el medio ambiente y la contratación pública.

Acuerdos comerciales bilaterales

El discurso de Pompeo no sugirió ningún cambio en la postura de EE.UU. sobre el acuerdo. "Mientras trabajamos con nuestros socios para diseñar acuerdos comerciales bilaterales mejores y de mayor nivel, nuestras empresas continúan avanzando en los intereses económicos de EE.UU. expandiendo su presencia en la región", dijo Pompeo.

Por separado, uno de los principales responsables políticos de Japón indicó que el gobierno se opondrá a los esfuerzos de EE.UU. por crear un acuerdo comercial entre las dos naciones, diciendo que en lugar de ello debería regresar al TPP.

Trump abordó el tema en Twitter en abril, cuando escribió, "Mientras que Japón y Corea del Sur quieren que regresemos al TPP, no me gusta el acuerdo para EE.UU. Demasiadas contingencias y ninguna forma de salir si no funciona. Los acuerdos bilaterales son mucho más eficientes, rentables y mejores para NUESTROS trabajadores. Miren lo mala que es la OMC para EE.UU."

Pompeo pronunció el discurso mientras se prepara para viajar a Malasia, Singapur e Indonesia del 1 al 5 de agosto para participar en una reunión de ministros de relaciones exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

El principal diplomático de EE.UU. también apuntará a garantizar que los países sigan comprometidos a mantener las sanciones económicas contra Corea del Norte.